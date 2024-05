Sanidad admite que toda la plantilla de laboratorio del Hospital de Torrevieja se va a la calle

«Nosotros no hicimos la reversión de Torrevieja. Los informes indican que no podemos infringir el marco normativo para ese personal. No podemos integrarlos». Con esta frase el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, liquidó ayer cualquier esperanza de que 35 profesionales del área de Laboratorio y Análisis que trabajan físicamente en el propio Hospital Universitario de Torrevieja conserven su puesto de trabajo.

Reversión

Esta plantilla forma parte de una empresa creada por Ribera Salud pero externalizada de su propia concesión y, por lo tanto, no fueron subrogados a la plantilla general del hospital. El conseller matizó que la Generalitat sí ha podido rescatar al mismo personal en el caso de la reversión de Manises y Dénia. A las puertas del centro sanitario una protesta de estos profesionales recibía al conseller.

Encuentro del conseller con los supervisores y gerencia del departamento de salud de Torrevieja / D. Pamies

Concurso paralizado

Si se mantienen ahora en su puesto de trabajo desde que se agotó su prestación es porque el concurso para adjudicar la renovación de ese departamento, que funcionará con personal estatuario de bolsa de empleo, está recurrido por la propia empresa que lo realiza ahora. Esos sanitarios además no sumarán en sus méritos los años trabajados en el centro sanitario cuando si recurren a la bolsa de empleo para reengancharse a su labor profesional.

Inversiones

Sobre la reducción de 11 a 1 millón de euros en el presupuesto de inversiones del departamento de Torrevieja, el conseller señaló que el actual Gobierno prefiere invertir realmente el dinero que consigna en los presupuestos que contemplar una cantidad millonaria para generar una expectativa ficticia como hacía el Botànic.

Productividad

También señaló que la incorporación del personal laboral a extinguir en los módulos de productividad se está negociando y ultimando en estos momentos. Los sindicatos en el comité de empresa denunciaron su exclusión de esta fórmula que permite rebajar demoras en especialidades y atención primaria con más horas.

En este sentido, fuentes del comité indicaron que se ha avanzado en un principio de acuerdo para llevar a cabo esa incorporación a través del convenio del propio personal laboral.

Además, al conseller le dio tiempo a negar de forma rotunda que al departamento que dirige se haya considerado en algún momento desandar el camino para concesionar de nuevo el departamento a una empresa privada, cuando acaba de revertir el Hospital de Manises y el de Dénia , aunque en el Hospital del Vinalopó mantendrá la concesión.

Medidas

Gómez, que también visitó el Hospital de la Vega Baja en Orihuela, llegó a Torrevieja a vender las «medidas que está implementando» para garantizar una atención integral y de equidad, sobre todo en aquellos departamentos que han sido considerados de difícil cobertura como es el caso de Orihuela y Torrevieja».

Y asegurar las ventajas que supondrá la integración de estos departamentos en lo que la Generalitat ha llamado la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Alicante-Sur, junto con los de Elche-Hospital General y Elche-Crevillent. De esta manera, el objetivo es la búsqueda de «sinergias» entre los departamentos, para ofrecer una mejor asistencia sanitaria y una continuidad asistencial a los pacientes.

Refuerzos

Aseguró que el plan de refuerzos de verano para Torrevieja y Orihuela está preparado desde enero. Según dijo Gómez, «la Comunitat Valenciana es una comunidad atractiva, y prueba de ello es que en el último MIR hemos cubierto todas las plazas». En este sentido lamentó que la Generalitat no va a poder contratar a los médicos que van a terminar su residencia este mes de mayo como es lo habitual porque se trata de una promoción que se vio afectada por la pandemia y retrasan su formación hasta septiembre. La Generalitat ha pedido al Ministerio de Sanidad que dé una solución a esta situación, sin éxito.

Ampliación en Orihuela

En cuanto a infraestructuras, la Conselleria de Sanidad está llevando a cabo las obras de ampliación del Hospital Vega Baja de Orihuela, que cuentan con un presupuesto de más de 62 millones de euros, lo que va a permitir aumentar la superficie en un 40 %, al pasar de 36.300 metros cuadrados a 50.000 metros cuadrados. Obras en marcha licitadas y adjudicadas por el anterior Gobierno del Botànic.

Obras de ampliación del Hospital de la Vega Baja / INFORMACIÓN

Con esta ampliación, señala la Conselleria, se va a incrementar la capacidad de hospitalización, ya que se dispondrá de 52 camas más. La obra contempla dos nuevos edificios situados junto al principal y conectados a éste. De esta manera, en el edificio norte se ubicarán las consultas externas, el hospital de día y salud mental. Por otra parte, el edificio sur albergará un área de cirugía sin ingreso, endoscopias digestivas y un área de hemodiálisis.

Por otro lado, para este año 2024 la Conselleria de Sanidad contempla una partida presupuestaria de más de ocho millones de euros destinada a la mejora y equipamiento de las infraestructuras sanitarias del departamento de salud de Orihuela. Cifra que no corresponde con la que figura en los presupuestos.

Cuatro millones

En cuanto al departamento de salud de Torrevieja, la Generalitat asegura va a destinar 4 millones de euros para la mejora de las infraestructuras, equipamiento y tecnología.

En concreto, se va a poner en marcha un nuevo módulo para la atención farmacéutica de los pacientes externos del hospital, en una instalación prefabricada que se ha adjudicado ahora tras quedar desierto el primer contrato.

Asimismo, ya han finalizado las obras de una nueva consulta en la planta baja y se ha reformado la Unidad de Documentación Clínica y Admisión.

Además, se van a sacar a concurso público los proyectos para ampliar el servicio de hemodiálisis -concurso iniciado por el anterior Consell- y la sala blanca de farmacia y se va a adecuar el laboratorio de análisis clínicos.

Sin los edificios en Torrevieja

Por otra parte, al equipamiento se van a destinar cerca de tres millones de euros. En concreto, el hospital de Torrevieja dispondrá, entre otros, de nuevos ecógrafos para diversos servicios, una torre laparoscópica de cirugía general, un microscopio quirúrgico y un láser para otorrinolaringología (ORL).

Entre las actuaciones previstas no figuran la ampliación en una planta de las consultas externas o la construcción de otra edificación para el servicio de rehabilitación previstoS desde 2023, entre otras infraestructuras.