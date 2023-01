La Conselleria de Sanidad ha adjudicado el grueso del contrato de suministro de la tecnología y material para llevar a cabo miles de pruebas diagnósticas en el Hospital Universitario de Torrevieja y que sustituirá el servicio que realiza desde hace 16 años Torrevieja Diagnósticos, una empresa del Grupo Ribera.

El principal lote de los doce en licitación se lo ha adjudicado la empresa Siemens, y cuatro han quedado desiertos. Pero ayer mismo se comunicó la suspensión de la formalización de todo el procedimiento por la presentación de un recurso de una de las empresas concursantes ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Adjudicación a Siemens

El avance en su formalización -el recurso se resolvería en un mes aproximadamente- genera todavía más incertidumbre a los 30 sanitarios que trabajan para Torrevieja Diagnósticos y para los que está previsto su despido por parte de Torrevieja Diagnósticos. La Generalitat cubrirá el servicio con profesionales de la bolsa de empleo de personal estatutario.

Los afectados llevan meses manifestándose todos los viernes para reclamar a Sanidad que busque una fórmula jurídica para dar continuidad a su labor en el laboratorio. También pidieron personalmente a Ximo Puig que buscara una solución en una visita a Torrevieja. Muchos de estos sanitarios llevan trabajando en ese servicio, integrado en el Hospital, pero dependiente de una empresa externa a la anterior concesionaria, desde hace quince años.

Juzgado de lo Social

Los representantes sindicales de estos trabajadores llevaron al juzgado de Lo Social una demanda para que sea reconocido su derecho a ser personal fijo en la plantilla, como los más de mil que asumió la Conselleria de Sanidad en el proceso de reversión en octubre de 2021.

Sanidad señala que Ribera nunca incorporó, a lo largo de su concesión, a este personal externo como propio del hospital y por lo tanto no figuraba en el listado de personal a subrogar. La vista para resolver esta demanda estaba prevista a principios de este mes pero se ha retrasado a marzo, según ha podido confirmar este diario.

Ribera

En este procedimiento Sanidad ha reclamado a Ribera, que ha indicado que carece de vacantes en el resto de sus laboratorios, que aclare cómo decidió externalizar el servicio sin integrar a este personal. No cabe la posibilidad de que esa plantilla pueda integrarse en la bolsa de trabajo porque su antigüedad no puntúa. Sanidad, con la gerencia, estaría intentando impulsar una alternativa jurídica desde el punto de vista laboral para rescatar a estos trabajadores, pero no hay apenas margen legal. Los trabajadores especializados del laboratorio afrontan ahora una especie de periodo transitorio entre la puesta en marcha del nuevo servicio y la falta de resolución a su reclamación en los juzgados.