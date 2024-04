La mitad de la plantilla del departamento de Torrevieja se queda fuera del plan para rebajar las listas de espera

La Generalitat ha dejado fuera a 800 trabajadores sanitarios del departamento de salud de Torrevieja del programa específico productividad con horas extra impulsado para rebajar la lista de espera en cirugía, atención primaria y distintos servicios hospitalarios, según ha denunciado públicamente el comité de empresa del área sanitaria.

Demoras

El pasado día 30 de enero del 2024 en el diario oficial de la Generalitat publicó la aprobación por parte de la Conselleria de Sanidad de este programa específico para atender necesidades coyunturales de actividad asistencial y preventiva en el sistema valenciano de salud para poder rebajar lista de espera, en especial para intervenciones quirúrgicas, atención primaria y también consultas de especialidades. Se trata de un plan de módulos periódico para frenar esas demoras que se lleva a cabo en todos los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.

Hospital Universitario de Torrevieja / Tony Sevilla

Sorpresa

El comité de empresa ha señalado que la sorpresa "ha sido mayúscula» al comprobar que la plantilla de personal laboral a extinguir sí se incluía al personal laboral pero en el definitivo se excluían «de un plumazo a la mitad del personal» del Departamento de Salud. Sólo pueden incorporarse al programa exclusivamente el personal estatutario. Esta decisión afecta de lleno a las previsiones de la Conselleria de Sanidad a la hora de reforzar esos servicios que suman demoras.

Anestesistas

Por ejemplo, la mayor parte de los especialistas facultativos anestesistas son personal laboral a extinguir. Sin ellos, aunque se refuerce el equipo de cirujanos de distintas áreas con más horas la programación de intervenciones no podrá incrementarse. Lo mismo ocurre para el caso de los centros de salud y la atención primaria, puesto que una parte mayoritaria de los médicos de familia son profesionales laborales. Que siguen dando la primera cita con demoras de dos semanas de media, sobre todo en Torrevieja.

Gerencia

Las mismas fuentes de los representantes de los trabajadores señalan que mantuvieron una reunión con la gerencia y Subdirección Económica del hospital en la que ha planteado esta situación y solicitó ser incluidos en los programas específicos de productividad como en los años anteriores. Sin embargo, los representantes sindicales no han «obtenido respuesta».

Fuentes del comité de empresa señalan que no entienden este nuevo agravio comparativo entre el personal estatutario y el personal laboral a extinguir y «así se lo hicimos saber en una reunión mantenida con el conseller Marciano Gómez el pasado 14 de marzo 2024». Las mismas fuentes han expresado su «sorpresa» por el hecho de que conseller haya reiterado que lo que «él busca es la homogeneización de las condiciones laborales y así creemos que no se hace el camino para ese fin».

Conentración para reclamar más recursos personales en departamento de salud de Torrevieja / Tony Sevilla

Acuerdo de equiparación

De hecho, los sindicatos lograron hace unas semanas arrancar un acuerdo para equiparar las condiciones del personal laboral, que es la figura con la que se subrogó de la concesionaria privada que gestionaba el departamento hasta 2021, al estatutario. De ahí la sorpresa ante la decisión concreta de excluirlos de esa productividad. Reclaman una rectificación por parte de Sanidad para que también pueda optar a estos módulos el personal laboral a extinguir.

Cansados

El comité señala que «se están cansando de este maltrato al que estamos sometidos desde la reversión del departamento de salud. No somos trabajadores de segunda categoría. En época del covid dimos el 300% y, en el momento de la reversión, fue este personal el que hizo muchísimas horas extras para que no se viera afectada la calidad asistencial». Así, avanzan que, «si no produce, el comité de empresa y los trabajadores anticipan que realizarán las acciones necesarias para garantizar nuestros derechos».

Recursos

El departamento de salud de Torrevieja asiste a la población protegida de Formentera del Segura, Benijófar, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, Los Montesinos, Pilar de la Horadada, Orihuela Costa, Guardamar del Segura, Rojales y Torrevieja, con más de 200.000 usuarios potenciales adscritos al área, y cuenta, además del Hospital Universitario de Torrevieja, con los centros de salud de la Loma, Patricio Pérez, Acequión, San Luis y La Mata en Torrevieja, Rojales I y Lo Marabú en Rojales, centro de salud de Guardamar, centro de salud de Orihuela Costa y el centro de salud de San Miguel de Salinas. En el resto de municipios la asistencia se lleva a cabo a través de una red de consultorios.