Para los portavoces de esta Plataforma, Manuel Gómez y Eva Delafuente, una de las herencias «más significativas» de las UTE Ribera Salud ya recogida en la auditoría de gestión de la Sindicatura de Cuentas de 2003-2016, es la «infradotación de personal médico especializado en Atención Primaria y Salud Mental como atestiguan» las ratios de médicos de familia, pediatría, psiquiatras y psicólogos. Una dotación de personal que, han explicado en su comparecencia, excepto en Enfermería ha empeorado tras la reversión.

La «consecuencia directa» de esta situación, según aseguran las mismas fuentes, es que la actividad asistencial en atención primaria y salud mental medida por el número de consultas realizadas, es de las más bajas de la Comunidad Valenciana. Exceptuando a las capitales de provincia, Torrevieja es el departamento que cuenta con mayor número de población protegida de las áreas comarcales de la Comunidad -204.000 registrados con tarjeta SIP-, y con mayor porcentaje de personas mayores de 65 años -más de un 30% del total-, es sin embargo el que menos consultas de Medicina Familiar y Pediatría cuenta en su haber en 2022: más de cien mil consultas de atención primaria menos que el promedio departamental.

Quienes más sufren estas carencias -a juicio de la misma fuente- son los llamados enfermos crónicos del nivel 3. Son personas inmovilizadas en su domicilio cuya comparativa, a excepción del departamento de Orihuela, «resulta escalofriante y roza el abandono» con solo una visita por cada ocho de promedio; cuando asciende a 12 y 19 en otros departamentos. El balance de la Plataforma incide en que se trata de las personas socialmente «más desfavorecidas aún cuando Torrevieja se cataloga, según el INE, como la sexta ciudad española con la renta más baja».

El promedio de visitas por 100 habitantes de la asistencia social es de 4,97 ; mientras que la media departamental se establece en 6,88. Para «hacerse una idea» de la importante labor del asistente social: de entre los 30 diagnósticos sociales más frecuentes en pacientes de complejidad 2 y 3 en 2022 el principal «y, a mucha distancia» es la limitación de la autonomía del paciente, seguido en segundo y tercer lugar por el acceso a prestaciones sanitarias y falta de apoyo socio-familiar.

En la misma línea sitúan la actividad de salud mental y explican que Torrevieja, que sólo cuenta con 6 psicólogos, 6 psiquiatras y 11 enfermeros especializados, tiene un paupérrimo índice de visitas de salud mental.

La escasez de recursos determina provoca el aumento de las listas de espera para el acceso al MFC, pediatría y a Salud Mental y un dato, no menos importante, que la principal actividad asistencial priorice la atención a los pacientes en fase clínica, cuando dan la cara los síntomas y signos de la enfermedad, y se abandone el abordaje de la enfermedad en la fase preclínica y los programas de prevención de la salud, sobre todo, en las poblaciones de riesgo y en la potenciación de hábitos saludables en la población en general.

Otra de las herencias de la anterior concesionaria es la labor de filtro de las consultas de especialistas por parte de los médicos de atención primaria. La eficacia de este "filtro o tapón" está "fuera de toda duda". Cien mil consultas menos que el promedio de la muestra (297.907) en el departamento con mayor número de población. El índice de 2,36 de relación de consultas sucesivas y primeras consultas evidencia la prioridad de pacientes con patologías clínicas en detrimento de las medidas de prevención y cuidado de la salud.

En el plan de inversiones para los Centros de Salud del departamento destacan la inversión de 6,1 y 4,8 millones de euros que estaban destinados a los Centros de Salud de Guardamar del Segura y Orihuela Costa, respectivamente. Los presupuestos de la Generalitat de 2023 prevén la inversión de 1 millón de euros en 2023 para Guardamar y 2,3 y 2,8 en 2024 y 2025 respectivamente. De la misma manera en Orihuela Costa de un total de los 4,8 previstos: 1 millón serían para invertir en 2023 y 2 millones y 1,8 en 2024 y 2025. En una actuación de obra menor, la gerencia del Departamento, mediante nota de prensa emitida en febrero se comprometió a ampliar las dependencias del Centro de Salud de San Miguel de Salinas mediante obras de reforma del edificio actual. "Ninguna de estas actuaciones ha sido llevada a cabo a pesar de lo avanzado de la anualidad".

REIVINDICACIONES

La Plataforma reclama equiparar las dotaciones de personal médico -médicos de familia, pediatras, matronas, psicólogos, psiquiatras, enfermería especializada en salud mental y trabajadores sociales-, al promedio de otros departamentos de la Comunidad Valenciana. Pide que se atiendan las citas no urgentes en Atención Primaria en un tiempo máximo de 48 horas y las no urgentes de especialidades en el plazo máximo de un mes. También impulsar los programas de atención a los enfermos crónicos en los Centros de Salud y realizar una programación de actividades de medicina preventiva en grupos de riesgo y en los colegios de las diferentes localidades. Reclaman, además, la creación y puesta en marcha de los Consejos de las Zonas Básicas de Salud y ejecutar las inversiones programadas en los centros de salud de Guardamar y Orihuela Costa y San Miguel de Salinas. La Conselleria de Sanidad no se pronunció ayer sobre estas declaraciones.