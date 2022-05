José Aix: "Bascuñana tendrá que explicar cómo ha dejado las arcas municipales"

PREGUNTA: Han insistido en que la moción de censura ha sido meditada. ¿Cuándo empezó a plantearse? ¿Se barajó en algún momento que fuera alcalde?

RESPUESTA: Llevábamos tiempo hablando con el partido socialista, sobre todo porque no podíamos estar diciendo que todo funcionaba mal y no explorar otras opciones. En un momento planteamos la posibilidad de que la Alcaldía recayera en Ciudadanos, pero al final la política tiene una parte estrictamente aritmética. Entendíamos que, en aras de esas soluciones que queríamos dar, lo mejor era dejar a un lado las inquietudes personales, que por qué no yo tenía, y centrarnos en aquello que la gente nos demandaba, que era desbloquear la ciudad, y eso era viable cediendo y apostando por Carolina Gracia como alcaldesa. Lo que hemos conseguido en este gobierno es precisamente superar esos personalismos.

P: Hace unas semanas acusó a Bascuñana de dinamitar el pacto, al traspasar la aprobación de contratos y facturas de la junta de gobierno local a concejales del PP. Ahora tienen Contratación y son mayoría en la junta. ¿Cómo han logrado ese vuelco?

R: El PP tenía cinco representantes y nosotros cuatro, y ahora el PSOE tiene cuatro y nosotros cinco. Cuando presentamos las líneas generales de este nuevo gobierno hablamos de equilibrio para lograr agilidad y un buen funcionamiento del Ayuntamiento. Igual que la Alcaldía recae en Gracia, nos parecía importante tener la mayoría en la junta. Además, las conversaciones con el partido socialista han sido sumamente fáciles. Lo grave es lo que pasaba hasta hace un mes cuando el PP, hablo en concreto del señor [Emilio] Bascuñana, nos quitaba competencias a su antojo y las usaba de manera absolutamente caprichosa.

P: Uno de los mayores encontronazos que tenía su grupo con el PP en la junta era el rechazo de Cs a pagar las facturas por el mantenimiento de los viales en Orihuela Costa. ¿Esa mayoría en la junta qué implica?

R: No va a haber conflicto en cuanto a la votación porque esas facturas no se van a aprobar en la junta, sino que las competencias las tiene delegadas la propia alcaldesa.

P: En los días previos a la moción se anunciaron varios proyectos. ¿Cuánto se ha gastado?

R: Ese torrente de anuncios fue todo humo. Lo que hizo Bascuñana y su equipo en estos 15 días fue un brindis al sol. Fueron actos de cara a la galería. Es una pena que ese empeño en trabajar no haya sido el mismo durante los dos años y medio largos de mandato. Qué curioso que en estas casi tres semanas se hayan vuelto locos sacando tantas cuestiones: contratos, alguna licencia y algún nombramiento de personal del Ayuntamiento hecho con excesiva urgencia.

P: ¿Han encontrado irregularidades cuando se han reincorporado?

R: Estamos realizando un trabajo de fiscalización. En esos 15 días frenéticos han habido ocho transferencias de crédito de unas áreas a otras con locura. En las próximas semanas daremos cumplida información. Lo vamos a contar todo: cómo han dejado las arcas municipales y cómo están las sociedades municipales. Hay deudas acumuladas. Es importante que Bascuñana y [Rafael] Almagro den explicaciones. Qué pasa con Uryula, la empresa municipal que gestiona entre otros servicios la atención temprana. Lo peor es que lo más importante seguía paralizado.

P: Por ejemplo.

R: La ampliación de los juzgados estaba absolutamente paralizada por el concejal de Patrimonio. La rehabilitación de las norias gemelas, adjudicada en septiembre, aún no ha comenzado ocho meses después. Espero que en el plazo de un mes y medio podamos por fin arrancar esa obra. El puente peatonal sobre la AP-7 de Lomas de Cabo Roig, una reivindicación histórica. Queremos llevar al pleno de este mes las modificaciones presupuestarias para generar el crédito necesario que desbloqueen estos asuntos y algunos más.

P: ¿Qué otros problemas han encontrado?

R: La empresa que está realizando las obras del colegio de Arneva, a través del plan Edificant, lleva tiempo sin cobrar. Sabemos que los que gobernaron Orihuela en los últimos 15 días invitaron a la mercantil a marcharse para que el nuevo gobierno tenga más dificultades a la hora de encauzar la gestión de las nuevas competencias. Hay muchos proyectos de los fondos Edusi, que acaban a finales de 2023, que están durmiendo el sueño de los justos desde hace tiempo. Ya puedo decir que vamos a llegar tarde a algunas cosas cuando no se ha hecho ni la licitación. Bascuñana y Almagro también lo saben, y han anticipado que va a ser el cambio de gobierno el responsable. Explicaremos cómo está cada uno de esos expedientes y todo aquello que no se ha hecho. También vamos tarde cuando en cuatro meses no han querido firmar el Planifica; en concreto, las obras de reurbanización de Desamparados. Quizá porque el que habla es de Desamparados.

P: Apunta revanchismo por parte de los populares.

R: Totalmente. No ha habido planificación. No ha habido modelo de ciudad jamás. No ha habido un criterio ni dirección ni liderazgo, y sí ha habido bloqueo, cortocircuito, robo de competencias, ego, ego y ego. Esa es la realidad del gobierno que se extinguió. El propósito del nuevo equipo es sacar de los cajones iniciativas en las que estábamos de acuerdo pero que por el criterio estrictamente caprichoso y arbitrario de Bascuñana nunca vieron la luz, por ese afán de control absoluto y de impedir que las competencias que asumíamos los concejales de Ciudadanos se pudieran desarrollar con normalidad.

P: ¿La ejecución presupuestaria a estas alturas del año complica un nuevo presupuesto?

R: Orihuela necesita un presupuesto ya mismo. Presentamos una enmienda a la totalidad en los últimos porque era unilateral y seguía sin atacar las necesidades de la ciudad. Reivindicamos un contrato que dé una respuesta a las zonas verdes de Orihuela Costa que están hechas un desastre. Nunca le ha preocupado a Bascuñana. Tampoco que tengamos una ciudad sucia. Ha sido un alcalde de grandes anuncios pero absolutamente vacío, como está el centro de emergencias de Orihuela Costa, que vamos a abrir muy pronto. Antes de terminarlo ya planteó la realización de la segunda fase.

P: ¿Habrá aumentos de sueldo?

R: Estamos terminando de perfilar la organización de la administración local y de revisar algunos acuerdos del pleno de julio de 2019, sobre todo para flexibilizar la participación política de los grupos de la oposición, algo que al PP nunca le ha interesado.

P: Se ha hablado mucho por parte de Bascuñana de chanchullos, comilonas e incluso de una esa especie de mano de negra. ¿Cuánto manda el empresario José Alcántara en el Ayuntamiento en estos momentos?

R: Hay que decirle a Bascuñana que no tire la piedra y esconda la mano. Que ponga nombre y apellidos no solamente de esta persona de quien él sospecha, sino que diga qué ha hecho, cómo y cuánto dinero ha facturado. Es más, le daría la vuelta a la situación. Podríamos echar un vistazo a alguna licencia urbanística muy próxima al entorno del exalcalde. Podríamos ver, y lo vamos a contar además, sus gastos en comilones y desplazamientos. Posiblemente no hable de números porque sabe que se sonrojaría. Quien ha presentado tickets de un café o de un helado en una visita habrá sido él. Si tan sospechosos somos, ¿cómo ha estado siete años trabajando con nosotros? ¿O lo somos cuando le retiramos el apoyo?

P: ¿Qué le diría a un oriolano que crea que hay un poder empresarial detrás que puede gobernar el Ayuntamiento?

R: En el entorno del Ayuntamiento y de los grupos políticos que gobernamos, así como de los que están en la oposición, hay empresarios, profesores, barrenderos, albañiles, agricultores… En definitiva, está la ciudadanía. Le exijo a Bascuñana que se deje de insinuaciones y que ponga negro sobre blanco cuáles son esas sombras que se ciernen sobre Cs. Ahí demostraría valentía, algo que no tiene porque es un cobarde. Todo lo demás es contaminar, algo en lo que él es especialista, sin decir absolutamente nada.

P: ¿Hay algún afán por privatizar las basuras?

R: Si es una gestión directa, indirecta o mixta es un debate que hay que abrir y abordar con urgencia, pero este año lo prioritario es hacer que Orihuela esté más limpia. Vamos a optimizar los recursos humanos y materiales que tenemos para mejorar el servicio. Ya hemos iniciado una actuación de choque contra los vertederos ilegales que han proliferado.

P: ¿Se va a ampliar la zona azul?

R: En este momento no se contempla. Ahora estamos centrados en devolver la zona azul a Orihuela para solucionar la situación laboral de los trabajadores que están en ERTE y el impacto que ha supuesto la suspensión del aparcamiento regulado en los vecinos y comercios. Una decisión que Bascuñana tomó para seguir machacando a Cs y hacer un nuevo robo de competencias.

P: También es concejal de Urbanismo y de Territorio. Ha sido muy crítico con el Plan de Acción Territorial del Consell. ¿Puede generar problemas con sus socios de gobierno?

R: Me consta que si se aprueba se basará en el consenso. Todos coincidimos en que el documento tiene cuestiones que revisar.

P: Cambiemos ha dado su apoyo al gobierno con la condición de que se proteja Cala Mosca. ¿Se evitará la construcción de más de 2.000 viviendas en el último kilómetro de costa virgen?

R: Ciudadanos no es pro agresión del territorio. Estamos a favor de la protección siempre. Cambiemos y Cs coincidimos. Si me preguntan, yo también prefiero en este sector una zona verde y maravillosa, pero los propietarios de esos terrenos tienen derechos adquiridos. Si alguna administración, en este caso la autonómica, quiere revertir la situación que asuma las compensaciones económicas. No vamos a hipotecar el futuro de Orihuela.