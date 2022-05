El Ayuntamiento exige a Correos la entrega de los envíos postales en los domicilios de Orihuela Costa

En 2014 Correos solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la declaración de "entorno especial" de las urbanizaciones de Mil Palmeras, Dehesa de Campoamor, La Zenia, La Zenia II, La Regia y Cabo Roig, dictando una resolución por la que se dejaba de realizar el reparto de los envíos postales de forma domiciliaria, debiendo los vecinos de esas seis urbanizaciones acudir a la oficina para poder retirarlos.

Los pedáneos de Orihuela Costa han registrado un escrito dirigido a la CNMC, al que han adjuntado una serie informes técnicos municipales, para solicitar la revocación de la declaración de entorno especial de estas zonas residenciales afectadas con el objetivo de que los envíos postales ordinarios se realicen en el buzón domiciliario de cada una de las viviendas.

Modesto Veloso, David González y Fermín González solicitaron en febrero por registro general a los servicios de Urbanismo y Régimen Interior del Ayuntamiento diversos informes técnicos para poder justificar adecuadamente frente a la CNMC que el reparto del correo en toda Orihuela Costa debía hacerse de forma domiciliaria.

Veloso, vecino y alcalde pedáneo de La Zenia, ha señalado que "se trata de una discriminación que venimos sufriendo los vecinos de estas urbanizaciones debido a que el Ayuntamiento en su día no supo defender adecuadamente los intereses de sus vecinos frente a Correos", por lo que "estamos dispuestos a llegar donde haga falta para que se haga justicia y no tengamos que estar cientos de vecinos desplazándonos todas las semanas a la oficina ubicada en Playa Flamenca para comprobar si tenemos alguna carta", ha añadido.

La edil de Régimen Interior, Luisa Boné, ha informado que desde su área "se han recabado informes del servicio de padrón municipal y de Hidraqua, adjudicataria del servicio de mantenimiento de agua potable, con el fin de justificar la idiosincrasia de nuestro litoral y desmontar los argumentos esgrimidos por Correos basados en el número de censados en esas urbanizaciones".

De esta forma, "se certifica que el número de censados no se corresponde con el número de residentes, al igual que es muy importante tener en cuenta el porcentaje mayoritario de residentes extranjeros y la edad avanzada de esta población", ha destacado la concejala, que también ha señalado que "se solicitó un informe al Servicio de Urbanismo y Planeamiento para poner de manifiesto que Orihuela Costa es un núcleo urbano consolidado que no puede entenderse como un conjunto de urbanizaciones aisladas e independientes". Precisamente por ello, ha subrayado, "no cabe la declaración de entorno especial".

José Aix, concejal de Urbanismo y Planeamiento, ha explicado que "la solicitud de revocación de la declaración de entorno especial a la CNMC se ha hecho por parte de los pedáneos, ciudadanos y representantes de las urbanizaciones afectadas en la costa y el Ayuntamiento". Por último, ha concluido que ha pedido a "nuestros representantes en el Congreso de los Diputados para que intercedan por los intereses de los oriolanos frente a la CNMC".