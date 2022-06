El grupo popular en el Ayuntamiento de Orihuela ha advertido de que Orihuela habría perdido 10,5 millones de euros procedentes de las subvenciones Next Generation, ya que sospecha que la corporación no ha presentado la solicitud a estos fondos europeos destinados a la rehabilitación de barrios (7,5 millones) y a la recuperación de edificios públicos y viviendas en el marco de mejora de eficiencia energética (3 millones).

En el primer caso, el plazo para optar a estas ayudas terminó el lunes pasado, mientras que en el segundo caso finalizó el día 11. En este sentido, el concejal Dámaso Aparicio, que ha comparecido junto con el exalcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y el portavoz del PP, Rafael Almagro, ha insistido en que el PP hizo su trabajo antes de abandonar el poder el pasado 25 de abril tras la moción de censura.

Así, ha explicado que cinco días antes se solicitaron dos actuaciones, pero quedaba una segunda línea para tres actuaciones más, "y no sabemos nada; tenemos serias dudas de que se hayan presentado en tiempo y forma". Por eso, en el pleno de la semana que viene los populares van a realizar dos preguntas para que el equipo de gobierno aclare estas cuestiones y conocer cuál es el plan que tienen para Orihuela.

Este periódico ha preguntado al bipartito, que ha confirmado que no se presentaron las solicitudes. En palabras del vicealcalde José Aix, "no estábamos en plazo", porque "no disponíamos de tiempo suficiente", puesto que "el trabajo no se había hecho previamente". En este sentido, ha indicado que hay otros municipios, similares a Orihuela, que llevaban más de un año trabajando.

También ha insistido en que "el PP no ha tramitado ni una sola subvención para la rehabilitación del casco histórico y los barrios". Por ello, les ha invitado a "hacer autocrítica". "Si eran malos gestionando, peores son como oposición, ya que se la hacen a sí mismos", ha añadido.

Aix ha afirmado que el compromiso del gobierno, que ya lo ha comunicado a Conselleria, es acudir a la convocatoria del próximo año. De hecho, ha continuado, inspectores de la Generalitat han inspeccionado varios edificios. Así, ha pedido a sus anteriores socios no se dediquen a "hacer ruido y sembrar la sospecha sin argumentos sólidos".

Aparicio, por su parte, ha sido contundente: "Vamos a exigir la dimisión de quien se atribuyó las competencias como concejala delegada de fondos europeos"; es decir, la propia alcaldesa, Carolina Gracia, que, en su primera entrevista ya como regidora, afirmó a este periódico: "Me parece gravísimo que no hayamos presentado nada con cargo al Next Generation". Una cuestión tan fundamental, indicó, que el PSOE incluso había presentado una moción para crear un departamento específico de captación de fondos europeos. De hecho, por eso asumió directamente su gestión.

En este punto, Aparicio ha desmentido a Gracia: "Es una falsedad, tal y como se acreditó no solo con la solicitud ya habíamos presentado, sino con las concesiones que incluso ya había". "El PP tenía un plan con los fondos europeos", ha insistido al tiempo que ha recordado que, a petición del Gobierno central, se manifestó el interés por actuar en el entorno del barrio San Juan, Calle Mayor y barrio de Rabaloche por un importe total de 47 millones de euros, en diferentes convocatorias de ayudas hasta 2026.

También ha instado a que el Ayuntamiento promueva "esta oportunidad que supone los fondos Next Generation en la transformación de nuestro casco histórico y sea un complemento a los Edusi, que han permitido ya las licitaciones para rehabilitar los antiguos juzgados, el Palacio de Rubalcava y la Caja de Ahorros de Monserrate", entre otros.

Por último, ha lanzado la pregunta a Cambiemos de si va a exigir también la dimisión Gracia, ya que "ellos alegaban que se quedaban fuera del gobierno para controlar el plan social, así como la recuperación del casco histórico y los barrios degradados".