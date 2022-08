Izquierda Unida de San Miguel de Salinas ha difundido este miércoles un comunicado de prensa en el que califica la gestión del Ayuntamiento por parte del alcalde Juan De Dios Fresneda (PSOE) como "caótica". La formación de izquierdas, que forma parte de un gobierno de coalición con el PSOE y una edil independiente de Adelante San Miguel asegura que desde hace meses el alcalde "desatiende el Ayuntamiento en materia de personal". El comunicado firmado por la edil Bienvenida Campillo acusa al primer edil de desmontar "totalmente el departamento de Intervención, contratando a personas en comisión de servicios de forma irregular y a su vez permitiendo que otras personas con más de 20 años de servicio en nuestro Ayuntamiento se vayan en comisión de servicios a otros pueblos".

También, siempre según Campillo, el regidor ha efectuado varios nombramientos "a personas sin la titulación necesaria para ocupar los puestos por los que han sido nombrados, como es el caso del técnico de Urbanismo".

Por otra parte, se hacen nombramientos accidentales para sustituir al Tesorero sobre personas que se encuentran de vacaciones y "la palabra lo dice muy bien, accidental es quien asume el cargo mientras no hay titular trabajando, no quien está de vacaciones". Izquierda Unida considera "muy difícil trabajar y hacer sus funciones desde un barco en Mallorca, pero no es tan difícil cobrar por ello los complementos de tesorero, que debería ser cubierto por cualquier funcionario que esté trabajando en ese momento, además de necesitar de titulación", según valora en el comunicado Campillo.

Así mismo, se está cerrando el registro general del Ayuntamiento durante el periodo que le corresponde al trabajador que lo atiende para irse a almorzar o a recoger el correo del Ayuntamiento. Para esta formación "resulta incomprensible que no pongan orden en materia de personal, pero si hagan nombramientos a personas contratadas irregularmente, para que firmen todo lo referente al SUS A, concretamente providencias de apremio y diligencias de embargo", de las importantes deudas que el promotor dejó con la urbanización de los terrenos, donde se iban a construir casi 2.000 y semiabandonado desde hace una década. Deudas que impiden ahora el desarrollo de los suelos.

"Hacer y deshacer a su antojo en el SUS-A"

En este sentido Campillo asegura que con estas decisiones sobre el polémico plan urbanístico están "quitándole las competencias al SUMA, para así hacer y deshacer a su antojo". El PSOE ha justificado esta decisión porque así SUMA, que depende de la Diputación, "no cobra intereses por tramitarlo pero a su vez contratan una empresa externa pagada con dinero público para hacer las mismas funciones que hacia SUMA". Las cantidades a las que asciende ese expediente "superan los diez millones de euros, y hacerlo con personal sin titulación y sin conocimientos supone que se esté poniendo en riesgo el futuro económico del Ayuntamiento, que puede suponer la ruina económica para el pueblo".

También considera "incongruente" la portavoz de IU que "no se quiera sacar a concurso la plaza de secretario/a y traerse una persona como administrativo, la cual no sabe hacer un acta, para hacer todo lo relacionado con secretaría" y sustituir "a la secretaría actual, la cual no asiste en horario de mañana al ayuntamiento por encontrarse en una acumulación de un 30%, en la que solo viene alguna tarde, generando que los funcionarios que trabajan en el Ayuntamiento solo puedan contactar con ella mediante el administrativo venido en comisión de servicios irregular, el cual desde que vino en febrero nunca ha recibido una nómina como tal sino ha recibido salarios que están previstos para personas con titulación y grupo A1 como son técnico de urbanismo, tesorero, interventor y secretario. Todo un despropósito, que va en detrimento de los servicios públicos del ayuntamiento y la atención a los ciudadanos".

La concejala Bienvenida Campillo se encuentra de baja laboral, aunque puede acudir a plenos y comisiones, y en activo es concejala de algunas de las áreas donde se están produciendo estos cambios de gestión.

El equipo de gobierno está formado por seis ediles del PSOE, uno de IU (Bienvenida Campillo) y uno de Adelante San Miguel, Frente a los cuatro del PP y uno de Ciudadanos.