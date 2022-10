José Vegara, presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, será el candidato del PP a la alcaldía de Orihuela en las próximas elecciones municipales. Pese a que lo negara en reiteradas ocasiones, finalmente se ha confirmado su elección como hombre de consenso que puede cosechar votos más allá del electorado fiel a los populares. Fuentes del partido también destacan de él su cercanía y afabilidad y subrayan que "aunque no tiene experiencia política, es lo que Orihuela necesita para lograr un gobierno fuerte".

Ya hace tres años se barajó esta posibilidad, y no fue casual que acudiera a la inauguración de la nueva sede del partido -que apenas se ha utilizado desde entonces-. Incluso, ha estado manteniendo reuniones con distintos sectores enfocadas a ese objetivo.

Está previsto que este sábado el PPCV convoque a los comités electorales para anunciar a los candidatos de toda la Comunidad Valenciana. Desde el PPCV lo que destacan es que el partido ha conseguido la unidad en el último año. Hasta el punto de que hasta el propio Emilio Bascuñana ha admitido este viernes en una televisión local que daba un paso al lado y que, si se confirmaba el nombramiento de Vegara, tendría todo su apoyo.

Opinan desde el partido que, en buena medida, la clave ha sido la estrategia que se ha llevado desde la gestora para lograr esa unidad, lo que están convencidos que les llevará a recuperar la alcaldía en las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Todo en una de las plazas más complicadas que tienen los populares en esta provincia por la historia de desencuentros que se han vivido dentro de la formación en este municipio.

Emilio Bascuñana, José Vegara y Dámaso Aparicio eran en los últimos días los tres perfiles más claros de alcaldables. Bascuñana y Aparicio siguen como concejales desde que la moción de censura del pasado 25 de abril desalojara al PP del gobierno tras un pacto entre el hasta entonces su socio, Ciudadanos, y el PSOE, con el apoyo de Cambiemos.

Después de que la socialista Carolina Gracia se hiciera con la vara de alcaldesa, el exalcalde se ha mantenido como un edil más, sin funciones de portavoz, aunque protagoniza las ruedas de prensa semanales del partido. Con una dedicación al cargo de un 20%, compagina esta labor con su profesión como médico de familia en el centro de salud de Álvarez de la Riva.

Según fuentes consultadas, Bascuñana ha adelantado lo que tenía previsto anunciar este sábado en un acto del PP de Orihuela, que continúa en marcha; es decir, comunicar a sus pedáneos y colaboradores su intención de dar un paso al lado: "Hay cosas que parece imposible cambiarlas. Por imperativos de plazos que nos imponen, y no sé si se han tenido que improvisar arriba, me he visto forzado a adelantar lo que mañana quería compartir con todos vosotros y los que nos acompañen", ha comunicado por mensaje a quienes le apoyan.

A renglón seguido, ha manifestado que cumple con su compromiso de "estar dos legislaturas, no más" y con "no hacerlo público hasta ahora". En la misma línea, ha reiterado otros dos compromisos: el de "estar hasta el final de la legislatura" y el de "apoyar la nueva candidatura del PP que seguro contará con la experiencia de los concejales del grupo actual".