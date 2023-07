La empresa oriolana Bus Sigüenza ha recurrido por supuesto fraude de ley el concurso multimillonario de transporte escolar impulsado por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana para los tres próximos cursos académicos.

El recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) lo presenta esta empresa oriolana con sede en La Murada contra uno de los 18 lotes de este macrocontrato valorado en 235 millones de euros para la contratación del trasporte escolar a centros docentes de titularidad de la Generalitat en toda la Comunidad Valenciana para el periodo de los tres próximos cursos escolares: 2023-2026.

Paralización

El recurso presentado por la empresa oriolana, que supone la paralización del procedimiento hasta que no se resuelva el recurso especial, se centra en la propuesta de adjudicación del lote 17 (A6) que cubrirá el servicio en el interior la Vega Baja y para la que se ha propuesto a la UTE Pamel C&S Alicante 1997 S.L. y Otros.

Una firma creada ad hoc para concursar en este procedimiento encabezada por una firma principal poco conocida en el sector y que carece de información corporativa.

La propuesta de adjudicación para todos los lotes se resolvió a principios del pasado mes de abril. Solo se hizo pública días después de las elecciones autonómicas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Es probable que una parte del contrato se encuentre sin formalizar cuando se ponga en marcha la nueva legislatura autonómica por la presentación de recursos. Además del que afecta a las rutas de la Vega Baja también se ha recurrido el que cubrirá el servicio de la Marina Baixa y otro que afecta a una comarca de la provincia de Valencia.

Asoval

Antes del registro de este recurso ante el TACRC, la Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros de Alicante (ASOVAL) presentó un recurso ante este organismo judicial que cuestionaba de inicio los pliegos de condiciones y que fue rechazado.

Posteriormente la misma Asoval ya con Bus Sigüenza presentaron alegaciones contra la propia propuesta de adjudicación de los técnicos en abril, rechazadas por la mesa de contratación con un informe de la Abogacía de la Generalitat.

En ellas se ponían de manifiesto supuestas deficiencias e irregularidades detectadas en la oferta presentada por la UTE adjudicataria, y se solicitaba la anulación de la adjudicación por entender que la oferta no cumplía con los requisitos técnicos recogidos en los pliegos de condiciones que rigen la licitación.

Argumentos

El recurso ante el TACRC mantiene argumentos similares a las alegaciones y asegura que la UTE propuesta carece supuestamente de habilitación administrativa para llevar a cabo la prestación. Una carencia que juicio de los recurrentes "es palmaria" en un requisito que el pliego exige y "no es interpretable".

Esa habilitación empresarial, a través de la llamada autorización VD en vigor, es obligatoria y se adquiere con la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte para la realización de transporte de Viajeros por Carretera (REAT).

La empresa aludida presentó para responder a las primeras alegaciones una resolución estimatoria de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible de fecha 27 de enero de 2022 de Autorización de Empresa de Viajeros en Autobús, pero Bus Sigüenza valora que "no convalida ni da cumplimiento a la exigencia establecida en los pliegos".

Los vehículos adscritos a otras concesiones

En el mismo recurso se indica que la mercantil propuesta además de no figurar a la fecha de licitación en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte, habría omitido supuestamente en la declaración responsable de su oferta la prohibición de ofertar vehículos que se encuentran vinculados a otros contratos vigentes con la administración o terceros, incompatibles por razón de horario con la prestación que deben llevar a cabo. Dos de las empresas que forman parte de la UTE tienen en vigor contrato de Concesión de Servicio Público de transporte de viajeros por carretera con la Xunta de Galicia.

En total se trata de catorce líneas realizadas por 36 vehículos que pese a ello han sido también presentadas para adjudicarse otro de los lotes ofertados por la Generalitat Valenciana.

"Ocultación"

El escrito de la empresa oriolana señala que el "objetivo de dicha ocultación no es otro que conseguir una situación de ventaja en la licitación con la aportación de vehículos que en realidad no se tienen, ya que no están disponibles y además, conseguir una puntuación por antigüedad que de haberse actuado conforme a las reglas de los Pliegos, no se hubiera obtenido".

Y añade: "Si (la empresa propuesta) gana el Lote buscará vehículos que sí puedan efectuar el servicio y no tengan el defecto insubsanable de la adscripción, pero si pierde, no arriesga nada porque realmente no había una oferta real de vehículos en la propuesta".

Este diario ha intentado conocer la valoración de la empresa propuesta al recurso sin que se haya pronunciado.

Una baja importante y mejoras técnicas

El contrato en este lote 17 (A6) se licitó por 19.828.530 millones de euros para cubrir el servicio de transporte escolar obligatorio en Orihuela, Algorfa, Callosa de Segura, Almoradí, Dolores, Formentera del Segura, Rafal, San Fulgencio, Bigastro, Benejúzar, Cox y Daya Nueva. El servicio incluye los contratos del personal auxiliar monitor que viaja con los alumnos.

La empresa propuesta por la mesa de contratación ha realizado una baja importante de casi tres millones de euros (2.973.501) lo que en el sector público, al margen de criterios de eficiencia y calidad, es determinante a la hora de la selección.

Pero también logró una mayor puntuación por una menor antigüedad máxima de los autobuses y ofertar un sistema inteligente de transporte, frente a la oferta de Bus Sigüenza, según figura en en el expediente.

Transporte gratuito

El transporte escolar gratuito ofrecido por la Conselleria de Educación garantiza la movilidad de los alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial siempre que el centro educativo se encuentre al menos a tres kilómetros de distancia desde el domicilio de los beneficiarios por una ruta segura.

Además si quedan plazas vacantes en cada uno de los autobuses asignados por ruta porque la demanda es menor, también pueden tener acceso al transporte gratuito previa solicitud alumnos de enseñanzas no obligatorias como FP o Bachillerato como "autorizados".