La Conselleria de Educación ha suprimido dos autobuses gratuitos de transporte escolar en el inicio de este curso en Torrevieja. Uno adscrito al IES Torrevigía y otro que prestaba servicio en el IES Libertas. Fuentes de la administración educativa han explicado a INFORMACIÓN que para que un alumno tenga la condición de beneficiario del transporte escolar gratuito tiene que estudiar enseñanza obligatoria -Primaria, ESO y Educación Especial- y que su domicilio o el puesto de trabajo de sus padres debe encontrarse a 3 kilómetros de distancia o más por una ruta segura del centro educativo más próximo a su domicilio. Y cuando se organiza una ruta de transporte escolar, si después de dar servicio a todo el alumnado beneficiario «quedan lugares libres en el autobús escolar, se autoriza a subir a alumnado del centro que no tiene la condición de beneficiario». Es lo que Educación denomina alumnado autorizado».

El transporte escolar, mantienen las mismas fuentes, cubre la etapa de enseñanza obligatoria, pero Educación explica que «es sensible y siempre que haya plazas libres se autoriza al alumnado de las etapas no obligatorias a emplear el servicio sin ningún coste para sus familias». Pero, especifica Educación: «Si no hay alumnado beneficiario en un autobús, legalmente no podemos establecer una línea de transporte escolar, que es lo que ha ocurrido en el caso de los dos autobuses suprimidos». En el mismo sentido, tanto en el IES Libertas como en el IES Torrevigía, «todo el alumnado con la condición de beneficiario del transporte escolar sigue teniendo sitio garantizado en las diferentes rutas del centro». Cuando comienza el curso las rutas se revisan y reorganizan en función de la demanda de alumnado beneficiario. Cada ruta tiene un autobús, aunque si hay mucho alumnado beneficiario se habilitan dos. En el IES Libertas se han reunificado dos rutas en una: la ruta 310234, con un solo beneficiario y 46 autorizados se ha unificado con la ruta 310235, donde «ya este curso no quedan beneficiarios y todo era alumnado autorizado».

En el IES Torrevigía la ruta 310216 con 1 beneficiario y 51 autorizados pasa de dos buses a uno, puesto que el número de alumnado beneficiario que hay este curso no justifica la contratación de dos. Por el contrario, en la ruta 310243, al aumentar el número de beneficiarios, se ha pasado de un autobús de 20 plazas de 30 plazas. La alternativa para los alumnos que han quedado fuera es el transporte urbano o el contratado por las asociaciones de padres y subvencionado por el Ayuntamiento.

El alcalde Eduardo Dolón se ha comprometido en redes sociales a reclamar la restitución del servicio sin hacer mención a los motivos de la decisión de la Generalitat.