El último consejo de administración de la sociedad municipal Orihuela Cultural acabó como el rosario de la aurora. La sesión se tuvo que suspender sin aprobar la programación para 2024 por las supuestas amenazas que vertió el edil de Cultura, Gonzalo Montoya (Vox), a uno de los consejeros por no votar a favor de la propuesta. «Te traje al consejo de administración para que nos apoyes, si no votas a favor, te revoco», le espetó Montoya, según han desvelado los grupos de la oposición, en el momento de la votación de la programación y al comprobar que no contaba con los votos necesarios para su aprobación, algo que el propio consejero afectado hizo público para que constase en acta. Ante este hecho, otro de los consejeros quiso dimitir en el mismo momento e, incluso, abandonó la sesión.

Así lo desvelan los tres grupos de la oposición en Orihuela, PSOE, Ciudadanos y Cambiemos, quienes, en bloque, han exigido al alcalde de Orihuela, el popular Pepe Vegara, que gobierna en coalición con Vox, el cese «inmediato» del edil de Cultura «por coacciones y amenazas». Las ediles del PSOE, Cs y Cambiemos, Aynara Navarro, Mar Ezcurra y Leticia Pertegal, respectivamente, lamentaron este hecho que calificaron de «dantesco, inadmisible y bochornoso». Así, explicaron que la reunión tuvo que ser suspendida sin votar ninguna de las propuestas incluidas en su orden del día. La reunión conllevaba en el segundo punto del orden del día la aprobación, en su caso, de la programación del primer trimestre de 2024 y avance del resto de 2024 del Teatro Circo Atanasio Die. "Incompleta y paupérrima" Ezcurra, que calificó de «incompleta y paupérrima» y con actuaciones "por concretar" la programación cultural del primer trimestre de 2024 y avance del resto de 2024 del Teatro Circo, que se pretendía aprobar en el consejo, señaló que «no podemos consentir coacciones, amenazas y malos modos a un consejero por el mero hecho de votar en libertad ante una propuesta a la que le faltaban datos importantes y relevantes». "No puede quedar impune y tiene que tener una respuesta inmediata por parte del presidente de la sociedad y alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, quien debe cesar inmediatamente a Montoya", incidió Ezcurra. Responsabilidad Ante este sometimiento "de acoso, coacción e intimidación" a uno de los consejeros de la sociedad municipal al no emitir un voto a favor, denunció la edil Leticia Pertegal, se tuvo que suspender la convocatoria. «Tenemos responsabilidad penal en nuestras decisiones dentro del consejo de administración y no vamos a tolerar que nadie nos coaccione de esta manera tan chulesca», dijo la concejala de Cambiemos. Por su parte, la edil socialista Aynara Navarro aseguró que no es la primera vez que "somos testigos de estas actitudes autoritarias y déspotas por parte del Concejal de Cultura, tanto en el pleno como en las diversas tertulias de las que hemos formado parte". Navarro acusó a Montoya de «déspota» y de carecer «de un código ético o de conducta», por lo que incidió que "es inadmisible e injustificable que Vegara lo mantenga en el equipo de gobierno", exigiendo al alcalde que cese a Montoya tanto del cargo como del acta por las supuestas coacciones vertidas en el consejo de Orihuela Cultural.