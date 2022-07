Limpiar sartenes es sin duda una de las tareas de la casa más tediosa para todos ya que en muchas ocasiones después de pasarnos horas y horas rascando la grasa acumulada no se va y resulta frustrante sobre todo si lo que quieres limpiar es el culo de las sartenes. Es por ello que te ofrecemos el truco definitivo para limpiar sartenes quemadas.

¿Cómo limpiar las sartenes quemadas por debajo?

La manera más sencilla para limpiar las sartenes por debajo es hacerlo con bicarbonato y vinagre. El procedimiento consiste en pequeños pasos que te detallamos a continuación:

Pasos a seguir para limpiar sartenes quemadas con bicarbonato y vinagre

Humedece el culo de la sartén con un poco de agua y aplica el bicarbonato por encima sin dejar ningún hueco sin cubrir. Vuelve a hacer el paso 1 esta vez con el vinagre. Deja reposar la mezcla durante aproximadamente un cuarto de hora. Ahora es el momento de frotar bien fuerte la base de la sartén con un estropajo y poco a poco verás como la grasa acumulada desaparece y tu sartén vuelve a estar como nueva.

Otros trucos para limpiar tus sartenes

¿Tienes una patata y sal gruesa? Pues ya tienes un remedio para acabar con la grasa incrustada en tu sartén. Y no, la sartén no rayará la superficie si no que ayudará a mantener su poder antiadherente.

Si quieres utilizar bien esta combinación tan peculiar necesitarás una cucharada de sal gruesa y un cucharadita de aceite de oliva. Sólo tienes que cortar la patata por la mitad y lavarla bien. Coge la sal y espolvoréala por la superficie de la sartén. Deja el estropajo y coge una de las mitades de la patata y a frotar con movimientos circulares. Cuando te parezca que ya has logrado acabar con la suciedad aclárala con abundante agua, sécala bien y vierte el aceite de oliva para proteger bien la superficie.