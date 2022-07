A grandes males, grandes remedios. En muchas ocasiones cuando vamos a realizar alguna tarea de limpieza no encontramos ese producto adecuado que nos ayude a quitar esa mancha o ese roce que tanto nos incomoda.

Las redes sociales suelen ser una fuente inagotable de consejos y trucos de limpieza, ya que la gente comparte estos “descubrimientos” y acaban volviéndose virales. Este es el curioso caso del limpia chimeneas de Mercadona. En Tik tok se ha hecho muy muy popular por ser el protagonista de un truco de cocina, y está arrasando. Y no, no es que la gente lo use para limpiar su chimenea (la mayoría de la gente no la tiene en su casa) es que han descubierto otro uso que, al parecer, es “milagroso”: limpiar el culo de las sartenes.

En nuestra sección de Decoración te hemos contado varios trucos para acabar con esa suciedad incrustada que se queda después de su uso. Puedes limpiarlas con una mezcla de bicarbonato y vinagre o con una patata y sal gruesa, por ejemplo. Con estas dos mezclas, y frotando mucho, podrás conseguir eliminar esos restos negros que se quedan adheridos, aunque lo mejor es prologar el uso de tus sartenes cuidándolas como es debido. Por ello, lo fundamental es que conserven su poder antiadherente, así que lo que debes evitar es echarles agua fría cuando todavía estén calientes.

Limpia chimeneas de Mercadona

Este limpiador de cristales de chimeneas de la marca Bosque Verde cuesta 3,50 euros y contiene 750 ml. En sus instrucciones indica que con él se pueden limpiar chimeneas, hornos y muebles de jardín y, además, que debe usarse llevando guantes. En el caso de las chimeneas y los muebles de jardín será necesario pulverizar el producto y dejarlo actuar durante 5 minutos. A continuación hay que aclarar y secar la superficie. En el caso de los hornos no será necesario dejarlo actuar, se podrá frotar seguidamente.

Cómo limpiar las sartenes con el limpia hornos de Mercadona

Tal y como hemos visto en Tik tok los pasos a seguir para limpiar las sartenes con este producto de la marca Bosque Verde son muy sencillos: