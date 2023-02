Llega el frío y toca desempolvar las estufas del año pasado o hacerte con una nueva para esta temporada. Si estás harto de tener que guardar grandes radiadores y calefactores cada temporada seguro que el producto que te proponemos hoy te interesa. Se trata de una estufa en tamaño mini. Sí, un calefactor de dimensiones muy reducidas que te permitirá calentar cualquier estancia pequeña de la casa sin ocupar apenas espacio.

La mini estufa portátil tiene un tamaño tan reducido que cabe en una mano por lo que podrás llevártela en el bolso sin problemas y calentar en instantes la oficina, el baño o cualquier estancia de dimensiones reducidas.

El mini calefactor portátil: Taurus Tropicano Plug

El mini calefactor del que te hablamos es de la marca Taurus. Su diseño no tiene cable y pesa menos de medio kilo ( 400 gramos en concreto). Su pequeño tamaño (11 x 12 x 19 cm) y su ligereza lo hacen ideal para llevar a cualquier sitio y calentar estancia pequeñas, de unos 5 metros cuadrados. Por ejemplo si pasas frío en la oficina o si haces una escapada de fin de semana y no sabes a qué temperatura te encontrarás la casa rural que has reservado.

El calefactor tiene dos intensidades de aire caliente, es silencioso y cuenta con un termofusible de seguridad. Además, también se enfría rápidamente por lo que en pocos minutos podrás llevártelo de nuevo a otro lugar sin riesgo. Tiene una potencia de 500 W.

La estufa más pequeña de Taurus

Esta pequeña estufa de Taurus tiene temporizador y termostato programable por lo que puedes dejarla preparada para que comience a calentar una hora antes de llegar a casa. Así a tu llegada ya te encontrarás el ambiente caldeado. Programarla es muy sencillo gracias a su pantalla digital.

¿Cómo funciona el calefactor de tamaño mini?

Este calefactor es muy sencillo de utilizar. Simplemente hay que enchufarlo a la corriente eléctrica y elegir la intensidad. Si quieres programarlo, también es muy sencillo. Solo debes seguir las instrucciones del fabricante. Su sistema cerámico permite que se caliente muy rápidamente y en pocos minutos podrás caldear una estancia pequeña de tu casa o tu lugar de trabajo. También puedes ponerlo en el dormitorio unos minutos antes de irte a la cama y cuando llegue el momento la habitación tendrá una temperatura agradable.

¿Cuánto vale el mini calefactor de Taurus?

Puedes adquirir el mini calefactor de Taurus por 27,92 euros en Carrefour. También está a la venta en El Corte Inglés por 34,19 euros.