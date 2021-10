Blanca Suárez se convirtió en la anfitriona de lujo del impresionante evento con el que Ángel Schlesser celebró el lanzamiento de su nuevo perfume 'Femme Maguique', en el Casino de Madrid. Una fiesta con mayúsculas que contó con un buen número de rostros conocidos y en la que la actriz no solo ejerció de presentadora, sino que acaparó todas las miradas gracias a un espectacular vestido de lentejuelas con el que destacó, todavía más, su impresionante belleza en una noche única.

Pregunta ineludible para Blanca, las preciosas palabras que le dedicó hace tan solo unos días Miguel Ángel Silvestre, que no dudó en confesar su admiración por la intérprete - con quien mantuvo una larga relación que terminó en 2014 - en la inauguración de una hamburguesería en Madrid. "Tiene una elegancia que viene en su ADN y todo lo que hace, lo hace haciendo muy poco, que es lo complicado. Es sencilla y elegante, como Audrey Hepburn", destacaba el actor en unas comentadas declaraciones al diario 'El Mundo'.

Unos piropos a los que Blanca ha reaccionado de un modo totalmente inesperado, negándose a hablar de Miguel Ángel Silvestre: "Estamos en una noche increíble y no creo que sea el momento para hablar ese tipo de cosas, te agradezco el interés muchísimo", respondía de lo más esquiva.

Intentando salir del paso como ha podido, la actriz intentó cambiar de tema, aunque la siguiente pregunta, la ruptura de Óscar Casas - con quien ha trabajado en 'Jaguar' - y Begoña Vargas tampoco ha sido de su agrado: "Es tan buen actor que creo que deberíamos hablar de Jaguar". "Es muy buen actor, me apetece mucho destacar eso", ha señalado, dejando claro que si no habla de su vida privada mucho menos de la de sus compañeros..

Y hablando de su vida privada, Blanca ha evitado una vez más contarnos cómo va su discreta relación con Javier Rey, con el que no se la ha visto en los últimos meses: "Estoy muy bien en todos los sentidos, pero siempre estoy bien. No me puedo quejar, estoy feliz", ha confesado.