Kim Kardashian pierde 1 millón de seguidores tras las 'pullitas' de Taylor Swift en su nuevo álbum

Taylor Swift lo ha vuelto a hacer. Es increíble la repercusión que causa la cantante en cada gira, show y álbum que publica dejando a todos boquiabiertos.

La cantante es capaz de provocar, de forma consciente o inconsciente, polémicas como conflictos en Asía por su gira ‘The Eras Tour’ hasta causar temor en las redes sociales por su nuevo álbum publicado el pasado viernes, 'The Tortured Poets Department'.

Taylor Swift lanza indirectas a Kim Kardashian en su nuevo álbum

Al igual que muchos artistas, la cantante utiliza sus canciones como una forma de expresarse. Sus fans, las swifties, no han tardado en analizar cada detalle de la letra de sus canciones, en especial la de 'thanK you aIMee'.

Y ese análisis ha conllevado que, inesperadamente, Kim Kardashian haya perdido 1 millón de seguidores en Instagram en apenas una semana. La influencer ha pasado nada más y nada menos de 364,3 millones de fans a 363 millones desde que salió el álbum.

Pero la cosa no termina aquí, todavía sigue bajando la cifra. Los usuarios han hecho saber a Kimberly lo que está ocurriendo sobre la canción de Swift; hay una frase que se repite una y otra vez en los comentarios de sus publicaciones: "thanK you aIMee". ¡Sopresa! Se trata del título de una de las canciones del nuevo disco de Taylor.

Las swifties han cargado contra Kim Kardashian por la referencia clara hacia su nombre con las letras mayúsculas del título, "thanK you aIMee".

Además, la estadounidense explica en sus versos que “hay una estatua bronceada con spray que amenaza con empujarme por las escaleras del colegio”, mostrando el papel de abusona que Kim habría tenido sobre ella cuando estaba creciendo en su carrera musical.

La razón del conflicto: Taylor Swift VS Kim Kardashian

Nos remontamos en 2009 cuando Taylor Swift había sido galardonada por su canción ‘Love Story’ con el premio a ‘mejor videoclip’ en los VMAs.

Mientras estaba dando su discurso de agradecimiento, Kanye West subió al escenario y le robó su momento de gloria que siempre recordará. Le quitó el micrófono y la dejó en ridículo al afirmar que Beyoncé era la justa ganadora.

Como consecuencia de lo anterior, Kim Kardashian, casada por aquel entonces con el rapero, se posicionó y se unió a su guerra.

¿Indirectas a Fernando Alonso?

Se rumorea que Fernando Alonso y Taylor Swift tuvieron un romance aunque nunca ha sido confirmado y, de hecho, el piloto asturiano se encargó de desmentirlo en una conferencia de prensa.

Antes de que se hiciera pública la relación de la cantante con Travis Kelce, ha resurgido este rumor en las redes sociales debido a una de las canciones de su nuevo álbum.

La canción en cuestión se titula 'Imgonnagetyouback' y contiene una frase destacada en la letra que dice: "Pequeña charla, gran paseo, actúa como si no me importara lo que hiciste... Soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja". Es importante recordar que Aston Martin es el equipo en el que Fernando Alonso compite en la Fórmula 1.