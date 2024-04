El nuevo novio de Lara Dibildos: Míster Universo, pretendiente de 'Mujeres y Hombres' y 14 años más joven

Lara Dibildos está de nuevo enamorada. Seis meses después de su ruptura con Cándido Conde Pumpido, y tras los rumores que surgieron hace algunas semanas de que podrían haberse dado una nueva oportunidad, la revista 'Semana' desvela en exclusiva que la actriz está ilusionada de un modelo de 38 años -14 menos que ella- con el que lleva dos meses de discreta relación.

Mientras su exnovio está en el punto de mira tras haber sido detenido de nuevo hace pocos días por presunta violencia machista a una mujer brasileña que decía ser su pareja y a la que habría amenazado cuando ambos iban en el coche del abogado -fue puesto en libertad dos días después- Lara ha rehecho su vida sentimental al lado de un atractivo joven llamado Carlos Maturana con el que ha sido pillada de lo más cómplice por las calles de Madrid. Besos, caricias, risas y miradas que lo dicen todo... ¡La hija de Laura Valenzuela está feliz y ya no se esconde!

Carlos Maturana, Míster Universo Mundial

¿Y quién es el nuevo amor de Lara? Aunque podría no sonarnos su nombre, lo cierto es que no es ningún desconocido. Carlos, de 38 años, saltó a la fama en 2012 cuando se alzó con el título de Guapo de España. Posteriormente también ganó Míster Universo Mundial ese mismo año, lo que le valió para hacerse un hueco en el mundo de la moda y le abrió las puertas de la televisión, donde fue pretendiente del desaparecido programa de Telecinco 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Un chico guapísimo de intensos ojos verdes, figura atlética y 1'91 m de estatura al que le encanta el deporte y viajar y con el que la actriz llevaría aproximadamente dos meses de relación que se ha ido afianzando poco a poco y que por el momento prefiere mantener lejos del foco mediático.

En sus primeras imágenes tras salir a la luz su nueva ilusión Lara ha dado la callada por respuesta y ha evitado confirmar su historia de amor con Carlos Maturana. "Disculpa, no sé, no he visto nada, ni idea" ha sido su esquiva respuesta cuando le hemos preguntado por las reveladoras y apasionadas imágenes que publica la revista 'Semana'.