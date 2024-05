El PP y Vox chocan con los puntos violeta al negociar la ordenanza de vía pública de Alicante

Un acuerdo que se ha truncado antes siquiera de echar a andar: el Partido Popular y Vox chocan con los puntos violeta cuando habían llegado a un pacto para aprobar la nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública. Según informaban ayer fuentes de la formación de ultraderecha, el gobierno de Luis Barcalatenía previsto sacar adelante la propuesta con el apoyo de los de Abascal a cambio de introducir buena parte de sus enmiendas en el contenido del documento.

Entre las medidas propuestas, los concejales de Vox sacaban pecho de haber acordado la desaparición de los puntos violeta que sirven para atender a mujeres víctimas de agresiones sexuales, pasando a ser un «puesto de atención a víctimas de delitos», en el que poder atender a hombres y mujeres por todo tipo de problemas, no solo de carácter sexual, sino también robos, peleas... Sin embargo, el PP rechaza esta versión y asegura que ya se encuentra trabajando en los puntos violeta que se instalarán en las fiestas de Hogueras.

Los populares se acogen a un matiz en la redacción propuesta por Vox. Mientras que el grupo ultra planteaba sustituir estos espacios por «un puesto de atención a víctimas de delitos» que fuera gestionado por Seguridad en vez de por Igualdad, el PP abre la puerta a una interpretación más amplia: no se eliminan los puntos violeta, sino que se amplían a otro tipo de delitos. El gobierno local insiste en que la enmienda no supone la eliminación de los puntos violeta, como afirman sus socios: «La redacción que se le ha dado en la ordenanza permite no solo la ubicación de puntos violetas sino la de cualquier otro punto informativo de cualquier otro delito, como el bullying», sostiene el vicealcalde, Manuel Villar.

El también concejal de Asesoría Jurídica afirma que «si Bienestar Social pide un punto violeta la ordenanza permite colocarlo» y recuerda que en otros eventos se colocan carpas de diferentes tipos, como las 0,0 (contra el consumo de alcohol) en Santa Faz, o carpas para denunciar delitos y agresiones xenófobas en eventos deportivos. «La ordenanza no recurre a una denominación concreta sino a una redacción genérica a petición de cada concejalía», concluye Villar.

Pese a haber alcanzado un acuerdo, las partes no coinciden en los términos del pacto ni en su ejecución a futuro, por lo que la aprobación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, que deberá votarse por los grupos políticos este jueves, podría quedar en el aire.

En cuanto a los horarios de los veladores, el otro gran punto a debate, la normativa actual obliga a recoger las terrazas antes de las 2:30 los fines de semana, festivos, vísperas y durante todos los días de la temporada estival, mientras que el resto del año permite su apertura únicamente hasta la 1:00. . Mientras que el nuevo borrador impulsado por el PP apostaba por levantar las terrazas en verano a la 1:00 de la madrugada de domingo a jueves y a las 2:00 los viernes y sábados. En los meses de «temporada baja», se adelantaba el cierre de veladores a medianoche entre semana y a la 1:00 los fines de semana. Tras el acuerdo alcanzado con Vox, las propuestas de los populares se prolongan media hora más en temporada baja y entre semana, hasta las 00:30 y la 1:30. Sí que se mantiene, en cambio, el cierre a las 2:00 para los fines de semana de verano.

Mercadillos y artesanía

El pacto para la aprobación de la ordenanza también incluye otras propuestas de la ultraderecha como la posibilidad de que los vendedores ambulantes en mercadillos municipales pasen de tener dos puestos como máximo a tres, siempre que estos se repartan en dos mercadillos diferentes.

Además, Vox también introduce una alegación para que, en los locales del Casco Antiguo, se permita la exposición y venta de productos de artesanía en la parte exterior de los negocios.

Pacto presupuestario

Además, ayer se mantuvo también la primera reunió de seguimiento del pacto alcanzado por ambos grupos para aprobar las cuentas municipales del año 2024. El encuentro estuvo presidido por el alcalde Luis Barcala, al que acompañaron el vicealcalde, Manuel Villar, y el concejal de Hacienda, Toni Gallego. Por parte de Vox asistieron sus cuatro ediles: Carmen Robledillo, Mario Ortolá, Óscar Castillo y Juan Utrera. En la reunión se repasaron las actuaciones acordadas y su grado de cumplimiento. Ambas formaciones sacaron pecho de iniciativas como la adquisición de nuevos vehículos para la Policía Local mediante «leasing»; la reforma del cuartel de Playa de San Juan y el retén del barrio de Juan XXIII; así como la creación de nuevos parques caninos en diferentes zonas de la ciudad.

Sin embargo, aún siguen pendientes de avance las dos grandes medidas anunciadas tras la firma del pacto: la oficina antiokupas y la de atención a la maternidad, que la izquierda tilda de medida «antiaborto» encubierta.

