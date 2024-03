Alicante permitirá terrazas de hostelería en aparcamientos y adelanta su cierre en temporada baja

El Ayuntamiento de Alicante impulsa la nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con la que pretende introducir varios cambios de calado que afectan a las terrazas de la hostelería. Como principales novedades: se permitirá su instalación en bandas de aparcamiento (como ya ocurrió de forma extraordinaria durante la pandemia) y se adelanta en una hora su cierre durante el periodo fuera de la temporada de verano, Semana Santa, festivos y vísperas.

El equipo de gobierno que dirige Luis Barcala ha aprobado este martes el proyecto de la nueva normativa, que engloba las actuales ordenanzas de veladores y de venta ambulante. Una aprobación inicial que deberá pasar por el Pleno, donde no parece que el ejecutivo del PP vaya a tenerlo fácil para dar luz verde definitiva al proyecto: tanto la bancada de la izquierda como sus socios habituales de Vox han anunciado ya su rechazo.

El documento recupera la posibilidad de instalar terrazas de hostelería en las bandas de aparcamiento, una medida que se adoptó de forma extraordinaria durante la pandemia y que ahora podrá convertirse en permanente. Para ello, eso sí, será necesario un informe favorable de la Concejalía de Tráfico y las terrazas deberán limitarse al ancho de la fachada de los establecimientos, dejando además un paso de 1,8 metros en la acera y pasillos libres entre las mesas.

Para su instalación, deberá construirse una tarima al mismo nivel de la zona de paso peatonal para facilitar la accesibilidad, así como una protección lateral en el espacio junto al área de circulación de vehículos. También se permite la instalación de mamparas portátiles con jardineras y cortavientos extensibles de tela microperforada.

Recorte horario

En un intento por "equilibrar el descanso de los vecinos y la actividad comercial", según la concejala del área Cristina Cutanda, se ha optado por reducir el horario de los veladores durante fuera del periodo estival, Semana Santa, festivos y vísperas. Será hasta la medianoche entre semana y hasta la 1:00 de la madrugada en fin de semana y festivos.

El horario "de verano" se ha reducido dos semanas para iniciarse el 15 de junio, en lugar del día 1, y se extenderá hasta el 30 de septiembre. En este periodo, el cierre de domingo a jueves será a la 1:00 de la madrugada mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos se mantiene a las 2:00.

Una regulación con la que no están de acuerdo ni los residente afectados ni la oposición municipal. Alcázar Moreno, presidenta de la asociacion de vecinos del Centro Tradicional ironiza con la división entre periodo estival y de temporada baja: "Se ve que en el Ayuntamiento solo descansan en invierno y en verano no necesitan dormir, porque si no, no me lo explico", apunta, "pero la realidad es que los vecinos trabajan todo el año, y no hay derecho a que solo puedan descansar cuando no hay turistas".

Una visión a la que ha respondido el vicealcalde, Manuel Villar, alegando que "todo el mundo debe entender que se duerme igual un lunes que un sábado, pero no es lo mismo Alicante en febrero que en agosto. Creo que hay que hacer distinciones, como ciudad turística que somos". Por su parte, Cutanda ha reconocido que "entendemos que haya bastante ruido, sobre todo en el centro" pero da por buena la modificación horaria ya que "se ha reducido lo máximo posible".

Pese a ello, la representante vecinal también afea al gobierno de Barcala que haya impulsado esta nueva normativa "sin avisarnos, consultarnos ni dejarnos participar" y ha acusado al ejecutivo local de "ocultar" las mediciones acústicas que llevó a cabo en 2023 desde los balcones de los vecinos para comprobar si se sobrepasaban los niveles máximos: "Lo hemos pedido por activa y por pasiva, también hemos pedido una reunión con el vicealcalde Villar, pero nada. Si no quieren que conozcamos los datos, entendemos que es porque las mediciones nos daban la razón".