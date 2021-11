La actriz Ana Milán visitó este domingo La actriz de moda Ana Milán visitó este domingo 'La Roca', el nuevo programa de La Sexta, para hablar sobre el éxito de su serie 'By Ana Milán' y también para hacer su particular análisis de la actualidad. La actriz nunca deja a nadie indiferente con sus declaraciones y esta vez no podía ser menos. Entre los asuntos que trató en su entrevista, desveló que recibió una oferta para convertirse en fichaje estrella de un partido político.

La anécdota surgió cuando Nuria Roca le comentó el éxito que estaba teniendo en Twitter el hashtag #AnaMilánForPresident, bromeando sobre la posibilidad de convertirse en presidenta. "Yo ahora mismo no tengo tiempo, pero además no quiero ser presidenta, quiero ser alcaldesa. Pondría Madrid...", respondió Milán en tono de humor. En ese momento, la presentadora quiso conocer si alguna formación le había hecho alguna propuesta a lo que su interlocutora respondió con un tajante "sí". "Políticamente me lo han echado y me parecería una irresponsabilidad aceptarlo. Hay que estar muy preparado para ello, otra cosa es que no lo estén", aseguró.

Aunque no quiso hablar con claridad sobre cual había sido la formación política que había intentado ficharla, sí dio pistas que dejaron poco lugar a dudas. "Sí, prometía ser centro, sí", confirmó. "¡Ya lo sabéis todo!" aseguró entre risas la Milán y como las redes comenzaron a hacer sus cábalas, pero el nombre que más se acercaba a lo expuesto era Ciudadanos.

Además de esta sorprendente anécdota, la actriz quiso aprovechar la visita para dar a conocer su postura sobre la actual situación política. "¿Sabes lo que deberíamos hacer? No pagarles por ahora" sentenció. "Ahora mismo la política no va sobre el pueblo, va sobre ellos". "Yo he vivido en una España cuyos gobiernos de ambos lados se preocupaban más por el pueblo", añadía.