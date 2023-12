Es llegar fin de año y el nombre de Cristina Pedroche está en boca de todos. Y es que desde hace 10 años la presentadora madrileña se convierte en la reina indiscutible de la Nochevieja por la expectación que generan sus vestidos. Lo que empezó en 2014 como la presentación de las Campanas con alguna transparencia se ha convertido en toda una exhibición de estilo, como no podía ser de otra forma, alabado y criticado a partes iguales.

Para el décimo aniversario de las Campanas de la Pedroche, la cosa ha empezado fuerte. Y es que la presentadora ha mostrado el vídeo de presentación en la que se la ve desnuda corriendo por las calles de Madrid hasta que llega a la puerta del Sol (tras “encontrarse” con su marido, Dabiz Muñoz, y su hija, Laia).

Pero es que ya días antes había acudido a ‘El Hormiguero’ con un atrevido mono en color blanco y rojo cuya parte delantera era completamente transparente y en la que se la podía ver en ropa interior. Por supuesto, fue muy criticada.

Y ahora también lo ha sido, pero por todo lo contrario. El último post de Instagram de la presentadora también tiene polémica. En él podemos ver a la madrileña con un conjunto vaquero de pantalón y cazadora con el texto: “Está siendo un final de año muy intenso, demasiado. Pero os juro que merece la pena. Eso sí, yo estoy histérica de nervios”.

Los comentarios a la foto no se han hecho esperar: “Ostras con ropa !!! Increíble”, “Con lo guapa que saldrias con un vestido de noche pero claro si no enseñas no hay audiencia”, “No te preocupes el 2 de enero haces tu drama, de que te sientes atacada, criticada y juzgada te pierdes una semana de las redes mientras cuentas cuanto $$$ generalmente por el teatrito”, “Jajaja esta vez vestida jajaja me parto de risa con esta mujer”. Aunque por supuesto también hay muchos otros que la defienden: “Que manera de criticar,si no os gusta no la sigáis.A mí me parece genial que haga lo que quiera,además la envidia es " Muy mala"” y “Cada año es una nueva experiencia, aunque sepa que la van a criticar, querrá que salgan bien las cosas. Salir a escena siempre crea nervios. Aunque se salga todos los días. Yo la entiendo. “

Sus vestidos, año a año

Cristina Pedroche no es solo una figura destacada de la televisión española; también es sinónimo de innovación y sorpresa en las Campanadas de Fin de Año. Desde su primera aparición la última noche del año, Pedroche ha acaparado titulares y generado expectativas por sus elecciones de vestuario, marcando tendencias y desafiando convenciones año tras año.

Cristina Pedroche debutó en las Campanadas en 2014. Su primera elección de vestuario fue relativamente conservadora comparada con los años siguientes, pero ya apuntaba a un estilo personal audaz y único. Este año, Pedroche optó por un vestido negro, elegante y sofisticado, que combinó con su característica actitud desenfadada y alegre.

En 2015, Pedroche sorprendió a todos con un atrevido diseño que dejó poco a la imaginación. Este vestido, que combinaba transparencias y aplicaciones estratégicas, no solo marcó la pauta de sus futuras apariciones sino que también generó un intenso debate en los medios y entre el público sobre los límites de la moda en la televisión.

El vestido de 2016 fue un homenaje a las superheroínas con un body lleno de estrellas y una capa con estrellas.

En 2017, Cristina Pedroche llevó la innovación un paso más allá. Su mono, una obra maestra de la creatividad, combinaba elementos de diseño futurista con una elegancia atemporal. Este atuendo no solo destacó por su originalidad sino también por cómo complementaba la personalidad vibrante de Pedroche, que completó con un espectacular abrigo rojo.

Desde 2018, un vestido de flores con polémica por lo que se parecía a un vestido de alta costura.

En 2019, Cristina Pedroche optó por un traje-escultura. Inspirado en la mitología romana, el atuendo estaba creado por el pintor y escultor Jacinto de Manuel e ideado por el estilista Josie, director artístico desde 2015 de la puesta en escena en Nochevieja de la presentadora.

La llegada de la pandemia en 2020 trajo consigo cambios significativos, y las Campanadas no fueron la excepción. Cristina Pedroche, adaptándose a los tiempos, lució un vestido que reflejaba la esperanza y la resistencia en tiempos difíciles inspirado en las mascarillas y con un edredón a modo de abrigo que recordaba al confinamiento.

En 2021, con el mundo empezando a recuperarse de la pandemia, Cristina regresó a su estilo característico con un vestido extravagante y audaz. Este diseño, que mezclaba glamour y originalidad, reflejó el espíritu de celebración y la alegría de volver a vivir momentos de felicidad y normalidad. El vestido, con sus detalles llamativos y su construcción innovadora, fue una celebración de la vida y la esperanza.

Para las Campanadas de 2022, Cristina Pedroche elevó el listón una vez más y optó por un diseño en homenaje a los refugiados de la guerra de Ucrania. Vistió un ‘look’ con mensaje solidario compuesto por un abrigo creado con tiendas de campaña de ACNUR, en el que habían colaborado 75 refugiados.