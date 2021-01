Si tu temperatura corporal no supera los 35 ºC debes llamar de inmediato al 112 porque padeces hipotermia. Ésta se clasifica en: 'Leve' (32 a 35 ºC), 'moderada' (28 a 32 ºC), y 'grave' (por debajo de 28 ºC). Puede estar en riesgo su vida, así que es importante consultar con un experto lo antes posible.

"En estos casos se produce una alteración en el balance entre la producción de calor corporal y su pérdida, fundamentalmente a nivel cutáneo y pulmonar", afirma en una entrevista con Infosalus el doctor Álvaro Flamarique Pascual, especialista en Medicina Interna del Hospital Quironsalud Zaragoza.

Desde los CDC norteamericanos subrayan que cuando nuestro cuerpo está expuesto a temperaturas frías comienza a perder calor más rápido de lo que puede producirlo. "La exposición prolongada al frío usará, con el tiempo, toda la energía almacenada de su cuerpo. La consecuencia de esto se llama hipotermia o temperatura corporal anormalmente baja", agrega.

Igualmente, sostiene que la temperatura corporal muy baja afecta el cerebro y hace que la persona que la padezca no pueda pensar de manera clara, ni tampoco moverse normalmente: "Es por esto que la hipotermia es particularmente peligrosa debido a que es posible que la persona no sepa lo que está pasando y, por lo tanto, no podrá hacer nada al respecto".

Es más común, según añade, en las temperaturas muy , pero puede ocurrir hasta en temperaturas no tan frías si una persona se moja con lluvia o sudor, o por la inmersión en aguas frías.

Aquí, los CDC establecen que las personas que padecen de hipotermia, por lo general, son: Personas mayores que no cuentan con una alimentación, vestimenta o calefacción adecuadas; bebés que duermen en habitaciones frías; personas que permanecen al aire libre por periodos largos (personas sin hogar, excursionistas, cazadores, etc.); y personas que consumen alcohol o usan drogas ilícitas.

Por qué se produce

El doctor Flamarique indica en este contexto que el principal mecanismo en la hipotermia accidental es por causas medioambientales: Por transferencia del calor hacia el aire frío circundante o por conducción del calor hacia el agua.

Hay otras causas de hipotermia que no son medioambientales, como por ejemplo el exceso de pérdida de calor ante una intoxicación por drogas y otros tóxicos, como monóxido de carbono; así como por lesiones cutáneas extensas (quemaduras); o bien por procedimientos iatrogénicos, como la circulación extracorpórea, o la terapia de sustitución renal continua

Dice que la hipotermia también puede tener lugar por una disminución de la producción de calor, consecuencia de enfermedades enndocrinas y de carencia vitamínica; así como por una alteración de la termorregulación, por ejemplo en los ictus, en el Parkinson, una disfunción hipotalámica, esclerosis múltiple, o en la anorexia nerviosa y fármacos (ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, opioides, hipoglucemiantes orales, -bloqueantes, agonistas alfa adrenérgicos y anestésicos).

Signos de hipotermia

Según el grado de hipotermia, el especialista en Medicina Interna de Quirónsalud Zaragoza menciona que los síntomas pueden ser:

.- Leve: Taquipnea (respiración rápida), taquicardia (ritmo caridaco rápido), ataxia (dificultad en la coordinación de movimientos), disartria (dificultad para hablar), confusión, temblor o 'tiritona'.

.-Moderada: Bradipnea (lentitud de pensamiento), disminución del pulso, letargia, desaparición del temblor, oliguria y alteraciones del ritmo cardiaco (bradicardia, fibrilación auricular y otras arritmias).

.- Grave: Hipotensión, oligoanuria (ausencia de diuresis), coma con rigidez muscular y arreflexia, alteraciones del ritmo cardiaco (arritmias ventriculares y asistolia).

El diagnóstico se basa en una historia clínica compatible, en una exploración física detallada, con especial atención en los signos vitales, así como en la exploración neurológica y en la detección de lesiones cutáneas por congelación, así como en el registro de una temperatura corporal central inferior a 35 ºC mediante un termómetro-sonda rectal. "En casos de hipotermia grave, especialmente aquellos con necesidad de intubación orotraqueal, se puede utilizar una sonda esofágica", agrega.

Sobre el tratamiento, el doctor Flamarique apunta a técnicas de recalentamiento, retirando por ejemplo ropas húmedas o cubriendo con mantas al paciente, calentar el tronco antes que las extremidades, sumergir en baños de agua caliente al paciente, o aplicar sistemas de aire forzado caliente sobre su piel. En los casos más graves, señala que lo indicado es medidas de recalentamiento externo activo, con oxígeno humidificado caliente y fluidoterapia con líquidos calentados a 42ºC, entre otros procedimientos.

El experto en Medicina Interna recuerda aquí que la mortalidad es aproximadamente de un 40% en los casos de hipotermia, conllevando peor pronóstico aquellas asociadas al consumo de etanol, la indigencia, los trastornos psiquiátricos y a la edad avanzada.