“Es paradójico adoptar medidas tan extremas con AstraZeneca y no con Janssen”

Lorenzo Armenteros trabaja en el centro médico Illas Canarias en Lugo. En esta pandemia, se ha convertido en el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en temas de covid-19. Atento, cordial y muy equilibrado en sus respuestas, el doctor nos atiende para despejar dudas antela incipiente vacunación a personas de 40 a 49 años de edad en Galicia incluso embarazadas.

–-Desde la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, ¿recomiendan a las embarazadas vacunarse contra el COVID?

–El Ministerio hace una recomendación de utilizar las vacunas de RNAm cuando sea necesario y corresponda por edad, con independencia de valoración riesgo-beneficio. Respecto a las vacunas de Janssen, la OMS ha autorizado el uso de emergencia para embarazadas y lactantes. Es la primera vacuna para la que hace esa recomendación la OMS cuando haya un riesgo alto de contraer el covid.

–¿Por qué hay una recomendación de la OMS para la de Janssen y no para las otras?

–Al ser un vector el adenovirus 26 tiene una recomendación porque se ha utilizado con otras vacunas. Se ha ensayado en diferentes enfermedades víricas como ébola, VIH, virus respiratorio sincitial y zika. Se realizó en 1.600 embarazadas y no se registraron aspectos preocupantes en lo relativo a la seguridad de la vacuna. La OMS recomienda esta vacuna para casos de alto riesgo basándose en estos estudios pero en otros casos la recomendación general es que se espere a finalizar la gestación.

–Embarazadas y médicos se quejan de que no hay claridad por parte de las autoridades en la vacunación a gestantes. Piden algo en firme, no tanta recomendación.

–Las estrategias de vacunación del Ministerio son de finales de mayo, no están actualizadas porque no está emitida la nueva estrategia que podría ser la que indique lo que se está haciendo o va a hacer con las gestantes y con las personas de 40 a 49 años. Falta por conocer eso pero las comunidades están llamando a todo el mundo.

–En algunas embarazadas se producen ictus, teniendo en cuenta la posibilidad, mínima, de casos de trombos con la vacuna de Janssen, ¿se debería vacunar con ella? ¿Qué ocurriría si la recibiesen?

–Es la misma preocupación que con la de AstraZeneca. Se puede producir muy raramente el mismo mecanismo inmunológico de trombosis trombocitopenia y en algunos casos acompañado de hemorragia y en otros de trombos venosos. Esto es lo que dice la propia vacuna en la ficha. Pero la probabilidad de los casos es tan pequeña que se sigue recomendando con absoluta tranquilidad. Aquí, es siempre lo mismo, si tú eres el caso que te toca, te da igual lo que te digan las estadísticas.

–¿Cuál es su opinión personal?

–Me parece paradójico que con la vacuna de AstraZeneca se tomen unas medidas tan extremas y que con la Janssen, con una situación similar, se haga una utilización mayoritaria para vacunar a la población menor de 60 años, que sería el mismo grupo de edad para una y para otra. No quiero ir contra la vacuna de AstraZeneca pero si la de Janssen es lo mismo no se entiende la recomendación de no poner la segunda dosis. Lo lógico sería hacer la misma recomendación para las dos vacunas y de la misma manera, con la salvedad del embarazo.

–Hay gente que duda de si vacunarse con Janssen. ¿Hay que negarse?

–Hay que decir que sí siempre a cualquiera de las vacunas. La eficacia de la dosis de Janssen es muy alta. Tiene una reducción de la hospitalización del 93% y a los 14 días reduce los episodios casi hasta cero. Tiene una eficacia casi del 77% y a los 28 días casi al 90%. Otro dato importante es la mortalidad, no hay casos de muertos por covid entre los vacunados.

–He oído incluso a gente pensando en tomar medicamentos preventivos para trombos....

–Hablamos de un mecanismo inmunológico. De nada sirven tratamientos preventivos de antiagregantes o anticoagulantes (aspirina o heparina). Hay que tratarlo con inmunoglobinas específicas o tratamiento concreto. La importancia radica en la atención médica, es la comunicación que se nos ha hecho: estar muy atentos a los síntomas indicadores de una posible trombosis para tratarlo lo antes posible. Hay que saber qué manifestaciones puede tener: trastorno del equilibrio, trastorno del habla o de la visión, alteración del movimiento, cefalea muy intensa... Con la administración de la vacuna en los días previos, nos podría orientar.

–¿Y la baja la presencia de plaquetas?

–Hay un factor plaquetario que, unido a la vacuna, forma un anticuerpo que parece que es extraño y nuestras células lo atacan. Al atacarlo, rompen las plaquetas. Por eso, disminuyen. Parece curioso que disminuyendo estas se produzca un trombo cuando las plaquetas sirven para realizar el mecanismo de la coagulación pero es que al romperse las plaquetas se liberan mecanismos trombogénicos dentro de ellas, por eso se forma el trombo.

–Y si el trombo se encuentra en el abdomen, también da dolor de cabeza?

–-No. El mecanismo de una embolia es que se produce un trombo en un lugar del cuerpo que viaja por nuestra circulación sanguínea, llega al corazón y por una válvula lo distribuye por una arteria. Cuando llega a un sitio lejano como el cerebro, cuando el calibre es más pequeño que el trombo, forma un trombo y se produce la isquemia cerebral. Se llama trombo a distancia. La isquemia en el cerebro da manifestaciones cerebrales; cuando es en el estómago da manifestaciones digestivas. Aquí lo que tiene importancia son los trombos venosos en territorio cerebral, que ha sido la causa de las muertes. Son trombos que se producen en el lugar, in situ.

–-Una duda, ¿la reducción de plaquetas se da también en los trombos en pulmón o abdomen?

–En todos. Un dato característico es que si a las tres semanas posteriores de la vacunación vemos una reducción de plaquetas debemos estar atentos porque puede ser el mecanismo inmunológico, el principio o aviso de que se puede producir un trombo.