El Dr. Soler, cirujano, especialista y director de la Unidad de Cadera de la Clínica Traumatología Soler, situada en el centro de la ciudad de Elche, ha realizado con éxito una intervención de alargamiento de fémur, llevada a cabo por primera vez. Se marca, por lo tanto, un antes y un después en este tipo de casos que normalmente duran meses y suponen dolor y reposo por parte del paciente.

En palabras del Dr. Soler: “El principal reto fue desartrodesar la cadera nativa y conseguir un alargamiento del nervio ciático de varios centímetros sin que sufriera daños”.

La cirugía, se ha practicado recientemente en una paciente de 54 años que presentaba una discrepancia de longitud de los miembros inferiores de varios centímetros debido a un anquilosamiento provocado por una enfermedad infantil en una de sus caderas. Esta fusión de la cadera y el fémur había supuesto que el desarrollo de esta articulación no hubiese sido el correcto, produciendo una importante dismetría que impedía a la paciente poder llevar una vida físicamente correcta y satisfactoria. Presentaba dolor, cojera y mala rotación de su cadera izquierda.

El proceso, supuso un importante reto para todo el equipo con el Dr. Soler a la cabeza y formado por Dr. Murcia, Dr. Pio y Dr. Jaramillo, ya que es la primera vez que se consigue realizar un alargamiento tan importante en una sola intervención. Tras un estudio exhaustivo y muy complejo del caso al completo, se llevó a cabo la cirugía. Ésta consistió en una artroplastia total de cadera mediante la colocación de una prótesis especial hecha para la paciente gracias a un novedoso procedimiento basado en la impresión en 3D de su cadera mediante el uso de las imágenes de un TAC realizado previamente a la cirugía.

La maqueta, impresa en 3D, junto con la planificación virtual de la anatomía de la paciente, permitió visualizar la estructura anatómica con todo lujo de detalles.

La visión de 360 grados, tanto física como virtual, ayudó al cirujano y su equipo a confirmar y planificar los pasos a seguir durante la intervención quirúrgica, con especial detalle a la técnica y por supuesto, al tipo de implantes que se implantaron definitivamente.

Durante la intervención, que duró varias horas, se realizó en un primer momento el tratamiento de las partes blandas, con desinserciones musculares parciales, alargamientos tendinosos y liberación del trayecto del nervio ciático.

La estancia hospitalaria fue únicamente de una noche pudiendo iniciar la deambulación durante las primeras doce horas quirúrgicas. La paciente se recupera satisfactoriamente habiendo recuperado la simetría de sus piernas mejorando su calidad de vida, correspondiente a su edad. En palabras de la propia paciente: “No tengo palabras para describir mi experiencia, decir que ha sido maravillosa, fantástica o muy positiva se queda corta, ha sido mucho más que todo eso. Antes de la cirugía era una persona con muchas limitaciones, desde no poder mantenerme de pie, no poder caminar apenas, ni siquiera sentarme en condiciones y con dolores... ahora después de la cirugía soy otra persona, camino como nunca, me mantengo de pie con mis dos piernas apoyadas a la vez, no tengo dolor, me siento como nunca lo había hecho, me puedo calzar normal sin necesidad de alzas...en resumen, un sueño hecho realidad, nunca pensé que mi vida iba a dar este giro tan radical, no solo físicamente también a nivel emocional. El Doctor Soler me ha devuelto la vida, estaré agradecida toda mi vida.”