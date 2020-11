La red social Twitter ha afirmado que está considerando añadir un botón de 'no me gusta' en su plataforma, aunque ha subrayado que no es una de sus principales prioridades.

El líder de producto de Twitter, Kayvon Beykpour, ha asegurado que aunque el botón de 'no me gusta' no se encuentra entre las principales prioridades de Twitter. No obstante, es algo que la compañía "está explorando".

Beykpour ha afirmado a través de su cuenta en la red social que eliminar el comportamiento no auténtico coordinado, mejorar la experiencia del usuario al denunciar el acoso y eliminar la desinformación son las principales prioridades de la compañía.

Asimismo, ha asegurado en respuesta al experto en ciberseguridad Jackie Singh que Twitter está considerando añadir un botón de 'no me gusta' o una forma de voto negativo en la plataforma.

El ejecutivo de la plataforma de 'microblogging' ha recalcado que "la parte difícil pero importante es encontrar un equilibrio de incentivos que recompense el comportamiento positivo y desincentive el comportamiento tóxico".

Las declaraciones llegan después de que Twitter lanzara este martes de forma global una nueva función llamada 'Fleets', que permite publicar 'tuits' temporales que se eliminan tras 24 horas y que tienen como objetivo que las personas se sientan más cómodas para unirse a conversaciones en la plataforma.

Además, la compañía ha estado trabajando para eliminar información engañosa. A mediados de este mes, Twitter informó de que entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre había etiquetado cerca de 300.000 'tuits' publicados en la plataforma que incluían información "potencialmente engañosa" sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos.