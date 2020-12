Los operadores o grupos empresariales deberán pagar en España en total al menos 1.170 millones de euros por la banda de los 700 Mhz, prioritaria para el 5G, que saldrá a subasta en el primer trimestre de 2021, según las bases publicadas este miércoles por el Gobierno.

Concretamente se subastarán ocho bloques de frecuencias con un precio total de salida de 1.170 millones de euros, por un periodo de 20 años.

Se ha establecido un pago único para las adjudicaciones espectro que se realicen, a diferencia de la anterior subasta que se hizo en España en 2018 -para la banda de 3,6 y 3,8 Ghz-, también para el 5G, para la que se fijó un pago anual.

Algunas de las ventajas de esta banda que se licitará en el primer trimestre de 2021 -con algo de retraso por el coronavirus- es que ofrece una mejor cobertura en interiores y tiene mejor penetración en el territorio.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sacado a consulta pública este miércoles esta licitación, la primera vez que se hace en la historia.

Cobertura en tres años

El proceso establece ciertas obligaciones, como la de dotar de cobertura del 100 % a las poblaciones de más de 20.000 habitantes en un periodo de tres años, así como a autopistas, autovías y carreteras multicarril, además de estaciones de viajeros de líneas de alta velocidad.

La subasta se efectuará después de que estas frecuencias que estaban siendo utilizadas por los canales de Televisión Digital Terrestre hayan quedado libres, en un proceso que se denominó Segundo Dividendo Digital y que concluyó en otoño.

Concretamente, saldrán ocho bloques de frecuencias: el primero de ellos integrado por una concesión de 2x10 MHz, con un precio de salida de 340 millones de euros; cuatro concesiones de 2x5 MHz, por 200 millones cada uno; y otras tres de 5 MHz por 10 millones de euros cada una.

El precio para alguno de los bloques es comparativamente inferior al resto de concesiones similares que se han hecho, según se explica en las bases, que además precisan que la subasta contemplará múltiples rondas y se efectuará por internet.

Los operadores no se pronuncian

A la anterior subasta de la banda de 3,6 Ghz-3,8 Ghz concurrieron los cuatro operadores mayoritarios en España -Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil.

De todos ellos, MásMóvil ha sido el que ha dejado en el aire la posibilidad de presentarse a esta nueva subasta, y dependerá de las condiciones, una de ellas, era que se tuviera en cuenta su condición de cuarto operador.

De momento, ninguno de los cuatro operadores se ha pronunciado sobre los requisitos previstos por el Gobierno para esta subasta, que se han conocido este miércoles.

Alto precio de salida

Fuentes del mercado han apuntado a EFE que el precio de salida está por encima de lo esperado, aunque consideran positivo el pago único, ya que supone una barrera a los que pretendieran especular con esta banda, que conllevará ingentes inversiones económicas.

En las condiciones de la subasta, se explica que el pago único es una ventaja, ya que los bajos intereses actuales benefician al adjudicatario.

Además, contempla que los 20 años fijados para la concesión permite amortizar y rentabilizar la inversión.

300 millones presupuestados

La subasta se enmarca dentro de la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, presentada recientemente en Consejo de Ministros y que contará con financiación pública de 2.000 millones de euros hasta 2025, de los que 300 millones figuran ya en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Las condiciones de licitación de la banda de 700 MHz se someterán este jueves de modo voluntario a la revisión en el grupo de Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico de la Unión Europea.

Una realidad desde 2019

En España, la tecnología 5G es una realidad desde junio de 2019, aunque con el estándar "non stand alone", es decir, no es 5G 100 % puro, sino que se ha desplegado sobre infraestructuras de la anterior generación, el 4G.

El primer operador en comercializar 5G en España fue Vodafone, que lo hizo en 15 ciudades en junio de 2019. El resto se ha ido sumando y ya los cuatro principales han anunciado esta tecnología.

Telefónica informó ayer de que daba cobertura al 76 % de la población del país, aunque para ello se ha valido de una tecnología denominada DSS, que permite mejorar las prestaciones de los nodos de la red 4G.

La banda de los 700 Mhz permitirá incrementar las ventajas que hasta ahora ofrece el 5G.