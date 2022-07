Hoy, martes 12 de julio, y mañana miércoles se celebra el Prime Day, dos días de ofertas y grandes descuentos en Amazon para sus abonados. Se trata una de las mayores jornadas de compras online de todo el año junto al Black Friday y las fechas navideñas. Durante ella se pueden encontrar miles de productos a precios muy rebajados.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y, al igual que ocurre en los periodos de rebajas, hay muchos artículos que en realidad no disfrutan de descuento, bien porque previamente se subió su precio o porque realmente no se les aplica el descuento anunciado.

Para descubrir si nos están queriendo dar gato por libre hay una aplicación muy útil: Keepa. Esta app rastrea en la actualidad 2.823.429.273 productos de Amazon en todo el mundo y permite ver el histórico de precios de cada artículo, de modo que podemos comprobar si estamos ante un verdadero chollo o si solo se le han restado unos céntimos a su precio.

🤯 Hack de ahorro: Si vas a comprar algo en Amazon, la app keepa te permite ver el precio histórico por producto. Así ver si tiene un buen precio o verdadero descuento. #finanzas #PrimeDay #Dinero pic.twitter.com/EsXyqSWbSP — El lago de los business (@LagoBusiness) 10 de julio de 2022

Además, Keepa te permite configurar y gestionar alertas de precios, por si deseas monitorizar algún artículo en concreto.

Para mayor comodidad, esta herramienta está disponible como extensión gratuita en Google Chrome, el navegador más usado hoy en día. Así, podrás ver la evolución en el precio de cada producto que consultes en Amazon sin necesidad de salirte de su página.

Además de mostrarte el gráfico del coste histórico del artículo, también te indicará en qué otros países está a la venta más barato. En muchos casos Amazon te posibilita comprar en sus plataformas de otros países productos más baratos (aún teniendo en cuenta los gastos de envío a España), aunque el "peaje" a pagar sea una espera más dilatada de lo normal.

Desde el móvil puedes descargarte la app de Keepa desde la Google Play Store y la Apple App Store. Es también gratuita, aunque hay una versión premium para aquellos que quieran disfrutar de opciones extra.

Si visitas su página web podrás ahorrar tiempo y esfuerzo al ver las mejores ofertas agrupadas por categorías. Si lo que buscas, por ejemplo, es un móvil, bastará con que selecciones ese sector para que te muestre los smartphones más rebajados, indicando el porcentaje de descuento sobre el precio medio que tenía hasta la fecha.