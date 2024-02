"Ratatouille" es un típico plato francés, ahora también un conocido personaje de película animada y que coincide en especie (aunque no tanto en tamaño) como el ejemplar que desató el pánico hace unos días en la Avenida Maisonnave de Alicante. No es la primera rata a la que se enfrentan los vecinos de la ciudad a plena luz del día; recientemente llagaron a redes y a este periódico denuncias de la presencia de estos roedores en las inmediaciones de centros escolares en el barrio de Campoamor. Las ratas, en aquella ocasión, campaban entre los follajes recogiendo bollos y restos de meriendas infantiles tiradas entre los matorrales. La última en poner nerviosos a algunos viandantes ha sido una rata de considerable tamaño en un lugar quizá menos recurrente, ya que la Avenida Maisonnave acostumbra a estar abarrotada a cualquier hora del día, algo que no suele gustar a esta especie. Este hecho que vuelve a sacar a la palestra la polémica de la existencia de estos animales en barrios céntricos y turísticos de la ciudad.

El vídeo ha sido enviado a INFORMACION.ES por la lectora C. P. a través de redes sociales.