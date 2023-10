Patricia Steisy y su pareja Pablo García Pisa están de enhorabuena, pues los enamorados están esperando su primer hijo. Un bebé muy deseado que llega a este mundo para completar la felicidad de sus padres.

"Estas fotos de mi barriga son las que le he estado mandando a mi hermana durante este tiempo, ella y yo tenemos una conexión que solo los gemelos entenderían, ella se dio cuenta a las dos semanas que estaba embarazada, solo ella lo vio claro, presiente todo lo que me pasa desde kilómetros de distancia, hay algo especial entre ella y yo. Me obliga a mandarle fotos de mi barriga porque necesita vernos y yo con mucha ilusión se las mando, me chantajea con que si no le mando fotos de mi barriga, ella no me manda fotos de Romeo jajajaj. Estas fotos las guardé con mucho cariño, la primera es justo de anoche. Pensé que cómo me queréis mucho también tendríais curiosidad de ver cómo avanza la barriguita. OS KIERO TIT@S", publicaba en Instagram.