Millones de españoles tiene prohibido salir de sus comunidades autónomas. Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias, por ahora, se resisten a cerrar. El popular Núñez Feijóo muy crírtico con el estado de alarma, tira de datos. Galicia registra una incidencia acumulada de 254 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. "No consideramos necesario cerrar la comunidad", dice. Solo si la situación empeora, actuarán en consecuencia. En Extremadura, con 474 casos por cada 100.000 habitantes, su presidente asegura que no se puede cerrar lo que no existe. Un país -asegura- sí tiene fronteras, una región, no. Dice que los contagios no vienen de fuera "vienen porque nos estamos contagiando nosotros a nosotros mismos". Canarias es el único territorio español exento del toque de queda, con los mejores datos de incidencia del virus: 77 casos por cada 100.000 habitantes. No parece probable que vaya a cerrar y menos ahora que empieza a recibir turistas alemanes y británicos. A ellos y a todos los que quieran hospedarse en las islas se les exigirá un test negativo en coronavirus. En Baleares, con confinamientos locales, como en Manacor, su presidenta es partidaria de adelantar el horario del toque de queda.