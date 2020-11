El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado este viernes que su formación ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para la aprobación de cuatro enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que incluyen la eliminación del impuesto al diésel y varias inversiones para el País Vasco, y que acercan a los nacionalistas a un pacto definitivo de apoyo a las cuentas públicas. En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Esteban destacado la importancia de estos "avances", dejando claro que no implican un apoyo definitivo de sus seis diputados a las cuentas públicas pero que sí lo facilitan. "Las últimas 24 horas han sido frenéticas y un cambio se ha producido, desde luego en el apoyo uy la posibilidad de llegar a acuerdos" ha señalado Esteban. En concreto, el PNV ha pactado la supresión del impuesto al diésel, 50 millones para la industria de la máquina herramienta, seis millones para el soterramiento de Zorroza, en Bilbao, y la creación de una nueva figura contractual para el desarrollo de la formación dual universitaria. "Ahora han dicho que si a esto que les he explicitado, y desde luego si esto no se transforma en una realidad, nosotros tenemos nuestro poder de voto, y todavía la tramitación presupuestaria es muy larga" ha señalado.