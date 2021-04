La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un “presidente desaparecido, que no ha estado ni en ruedas de prensa ni el parlamento durante un año”. “No va a dudar en utilizar los medios de todos los ciudadanos para salvar personalmente los muebles en Madrid, que ni le interesa ni ha estado a su lado en los perores momentos”, ha dicho. Ayuso no ha dudado en afirmar que Sánchez “abdicó como presidente de los madrileños” y que no ha dejado de mentir en ningún momento. La presidenta madrileña también lo ha responsabilizado de asustar y confundir a los ciudadanos con las vacunas y la mortalidad de Madrid con fines electoralistas.