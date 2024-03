No habrá más escaneos del iris en España. Tras la denuncia de 13 ciudadanos,, así lo ha decido la Agencia Española de Protección de Datos que ha paralizado, de forma cautelar, las actividades de Tools of Humanity. A través de la iniciativa Worldcoin, la empresa estadounidense ofrecía criptomonedas a todo aquel que se dejase escanear el iris de sus ojos. El iris es un dato biométrico especialmente sensible, refleja el estado de salud de una persona y es imposible de replicar, ni siquiera con inteligencia artificial. Para obtenerlo debe haber un consentimiento informado y específico para cada finalidad y esta empresa los realizaba en centros comerciales. Algunos usuarios también han denunciado dificultades para revocar el consentimiento. Todas estas cuestiones deberán investigarse. La empresa asegura que obra de acuerdo a la ley europea pero en España, deberá cesar toda actividad de forma cautelar durante, al menos, 3 meses.