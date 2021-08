El ciclista australiano Michael Storer (DSM) ha ganado este martes la décima etapa de La Vuelta 2021, disputada entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria sobre 189 kilómetros, en un doblete fraguado en las fugas, mientras que en la lucha por la general Roglic mostró carácter pese a ceder el maillot rojo de líder al escapado Odd Christian Eiking (Intermarché).

Si alguien pensaba en esta etapa, posterior al primer día de descanso de La Vuelta 2021 en Almería, como una transición, erró de pleno. Ese puerto de 2ª categoría, duro con sus 10,6 kilómetros al 5 por ciento de pendiente media, rompió la fuga y Storer logró ahí su doblete. Ahí se convirtió, también, Eiking en el nuevo maillot rojo, algo ni soñado y permitido por el relajamiento excesivo en el pelotón respecto a la fuga. Tan sólo Guillaume Martin (Cofidis) optaba, como el noruego, al liderato. Pero los 29 segundos favorables a Eiking, y el malo descenso de Martin, confirmaron el liderato, otro, para el ciclista del Intermarché-Wanty-Gobert, que ya lideró con Taaramäe.

Y sirvió, también, para ver un golpe de autoridad de Primoz Roglic, liberado ahora él, y su equipo, de tener que tirar del pelotón. Su ataque, sin respuesta, llegó a unos 2 kilómetros de la cima. Se marchó y coronó en solitario, atrás Enric Mas y Miguel Ángel López mostraron sus buenas piernas, junto a Haig (Bahrain-Victorious), y en el descenso enlazaron con el esloveno, que tuvo un susto y finalmente se cayó, sin mayores consecuencias. Juntos tiraron para distanciar en 37 segundos, en meta, a Egan Bernal y Adam Yates (INEOS Grenadiers).

El pelotón dejó a la fuga irse un cuarto de hora, pero en esa solitaria subida a Almáchar atacó, por sorpresa, Primoz Roglic. No por defender 'La Roja', no, sino para descartar a rivales como Egan Bernal o Adam Yates (INEOS Grenadiers), que no aguantaron. Sí lo hicieron los Movistar Team Enric Mas y Miguel Ángel López. Bonito pulso entre todos ellos de cara a lo que está por venir.

En resumen; la etapa fue para Storer, quien a sus 24 años sigue mejorando en cada Vuelta en la que participa y, en la presente edición, ya ha ganado en Balcón de Alicante y Rincón de la Victoria. El liderato, para un Eiking más fuerte que Guillaume y con ambos metidos ahora en cabeza, sobre todo el galo. Y Roglic atacó, se fue, y el descenso y su caída le privaron de meter segundos a los Movistar, pero sí logró distanciar a los INEOS Grenadiers.

La general la lidera ahora Odd Christian Eiking, con 58 segundos sobre Guillaume Martin y 2:17 sobre Primoz Roglic. El esloveno tiene 28 segundos sobre Enric Mas y 1:21 sobre 'Superman López', que cierra ahora el 'Top 5', del que se alejan Egan Bernal (a 4:46 del líder) o Adam Yates, ahora noveno a 5:01.

Tras esta etapa llena de sorpresas y de cambios, llega la etapa 11, de media montaña, entre Antequera y Valdepeñas de Jaén sobre 133,6 kilómetros. Un final de sobras conocido y no por ello inocuo. El terreno irregular, en subida, llevará al pelotón al Puerto de Locubín (2ª, de 8,8 kilómetros al 5 por ciento) y a la exigente y explosiva subida final al muro de Valdepeñas de Jaén.