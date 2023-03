“Estoy muy orgullosa de formar parte del equipo de Mercadona, empresa en la que me he sentido siempre valorada por mi talento y esfuerzo y donde he podido crecer profesionalmente y desarrollar mi talento”, subraya Manoli Andrada, gerente de Transportes de la zona de Torrevieja y Orihuela Costa.

La igualdad y la diversidad siempre han formado parte de Mercadona y han marcado un camino desde sus orígenes, convirtiéndose en su seña de identidad. En este sentido, el trato igualitario, la tenencia de los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades de las personas que forman la plantilla es inherente al modelo empresarial de la compañía. En Mercadona entienden la igualdad como un valor fundamental para avanzar como empresa. Manoli Andrada tiene 45 años y lleva 21 años en Mercadona, donde empezó su trayectoria profesional en el Bloque Logístico de San Isidro, en concreto en el almacén preparando pedidos. «En 2021 surgió una oferta de promoción interna como gerente de transportes y me presenté siendo seleccionada para el puesto», explica Andrada. Esto solo es un ejemplo de que en Mercadona el talento y el esfuerzo no entienden de género, por lo que se busca siempre a las personas más adecuadas para cada posición y se fomenta de manera activa el desarrollo y promoción del talento interno. Actualmente, cuentan con un 46% de mujeres directivas, de un total del 61% de mujeres en plantilla. En esta misma línea, el grupo apuesta por la meritocracia, la equidad salarial, el liderazgo femenino, los planes de igualdad o el protocolo de violencia de género. Plan de Igualdad Estos compromisos se ven reflejado en medidas y hechos concretos recogidos desde 2009 en su Plan de Igualdad, que se revisa de manera periódica para ajustarse a las nuevas necesidades. Dentro de este plan, Mercadona fomenta el trato igualitario en la selección del personal, aboga por la meritocracia, reconoce y pone en el centro de sus políticas a cada trabajador o trabajadora y fomenta la corresponsabilidad al entender que la conciliación es cosa de hombres y mujeres, con medidas como la jornada 5+2 en sus tiendas. Asimismo, la compañía contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y crea alianzas para la Igualdad, como su pertenencia al Grupo de Empresas por una Sociedad libre de Violencia de Género.