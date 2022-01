Vuelve Guillermo del Toro

Guillermo del Toro, Will Smith, Penélope Cruz o Jessica Chastain se ven las caras este fin de semana en las salas españolas, donde por fin se acumulan opciones divertidas, estremecedoras, o sesudas, y de calidad, aunque películas como la española Mi adorado monster, la estremecedora mirada mexicana a la violencia Noche de fuego , la de acción One shot y la animación sueca La estrella de los simios y la española Chico mocoso no se estrenan en las salas de la provincia

Versión de Guillermo del Toro Un buscavidas (Bradley Cooper) se compincha con una psiquiatra (Cate Blanchett) para estafar a millonarios en esta segunda adaptación de la novela Nightmare Alley, de William Lindsay Gresham, después de la dirigida por Edmund Goulding en 1947 con Tyrone Power al frente. Cuatro años después de La forma del agua, con la que ganó el Óscar a la mejor película y mejor dirección, el mexicano Del Toro se acerca por primera vez al cine negro con una historia de intriga, crimen y traición en El callejón de las almas perdidas. Un plan para ganar Will Smith se mete en la piel de Richard Williams, el padre de las tenistas Serena y Venus Williams en este biopic dirigido por Reinaldo Marcus Green que desvela la temprana y clara visión de futuro que éste tenía para sus hijas. Con métodos poco convencionales, elaboró un plan cuando sus hijas tenían solo cuatro años que las llevaría de las calles de Compton, California, al olimpo de deporte. Penélope Cruz es una espía Penélope Cruz forma equipo con Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o y Bingbing Fan en la película de espías Agentes 355 que trata de dar la vuelta a las convenciones del género y demostrar que las mujeres unidas también pueden salvar el mundo. Bajo la dirección de Simon Kinberg, productor de sagas como X-Men o Deadpool, Agentes 355 gira en torno a un grupo de espías que trabajan para gobiernos de distintos países pero que se saltan las jerarquías y unen fuerzas con el objetivo común de evitar que un arma tecnológica superdestructiva caiga en las manos equivocadas. Thriller judicial de un caso real El suicidio en 2013 del abogado francés Olivier Metzner, célebre por casos polémicos como la defensa del exdictador panameño Antonio Noriega o del exministro Dominique Villepin, inspiró al director Bertrand Stora en esta película. El caso Villa Caprice es un thriller judicial con ecos de western que parte de aquel caso pero crea personajes ficticios. La cronista judicial de Le Monde Pascale Robert-Diard fue quien le sugirió el tema a Stora y y ha sido su coguionista.