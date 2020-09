Con los votos a favor de PP, Cs y Vox, la abstención del PSPV y en contra de Compromís, EU, Red y Podemos, el pleno del Ayuntamiento de El Campello aprobó el pasado jueves una moción conjunta del tripartito en la que se reclama al Consell de la Generalitat la contratación inmediata de enfermeras y enfermeros para prestar servicios en los colegios, para tranquilidad de las familias, docentes, personal no docente y ciudadanía en general.

“Debido a la pandemia sanitaria, la salud en los centros educativos se ha convertido en uno de los mayores retos y en una de las mayores preocupaciones que tienen las familias y los equipos docentes”, señala la propuesta. “Ante esta nueva realidad, las enfermeras y los enfermeros escolares deben convertirse en el eje de la promoción de la salud y la asistencia sanitaria en las escuelas. Es la única figura que puede dar garantías de una atención correcta en todos los centros educativos, cubriendo todas aquellas necesidades sanitarias que pueden afectar a profesorado, AMPA y alumnado, ayudando a implantar protocolos efectivos de prevención y actuación rápidas y coordinando toda acción con los centros de atención primaria”.

La propuesta señala que, dado que los equipos docentes no tienen la formación necesaria, es esencial que los enfermeros escolares sean un miembro más de los órganos de dirección de los centros, y que trabajen en coordinación con el resto de los profesionales y del entorno escolar. “La enfermera o enfermero escolar debe asesorar, apoyar e intervenir en todas las cuestiones que hacen referencia a los aspectos relacionados con el Covid-19”.

La moción insta al Consell de la Generalitat a “incorporar una enfermera o enfermero escolar, de forma inmediata, en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana sufragados íntegramente por la Generalitat Valenciana; que todos los planes de contingencia de los centros educativos estén elaborados, firmados y supervisados por profesionales sanitarios y expertos en prevención de riesgos laborales, en coordinación con el centro de atención primaria del que dependa cada centro educativo”.

Por último, se pide garantizar en los centros la existencia de material de protección, en función del riesgo al contagio y la vulnerabilidad de la persona, para docentes, personal y alumnado.

La oposición no respaldó esta medida, alegando que en este momento la sanidad pública no puede desprenderse de enfermeros para todos los colegios, lamentando que el PP no ponga en marcha este servicio allí donde gobierna y en cambio lo pida en la Comunidad Valenciana, y recordando la herencia en forma de deudas que la gestión de los populares ha dejado en la Comunidad y que complica la mejora de los servicios públicos, a pesar de lo cual destacan se han hecho avances.

Malestar en Red

Por otra parte, el voto en contra del edil de la plataforma ciudadana RED, Eduardo Seva, ha generado gran sorpresa y malestar en esta formación, ya que precisamente la implantación de enfermeras escolares viene recogida en su programa electoral. Seva se mostró en el pleno de acuerdo con los argumentos de la oposición, y añadió que la medida le parece un "capricho", y que es "suficiente con un conserje disciplinado o exigente, e instruido en este sentido pseudoclínico".