La concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Vicente, Raquel Rodríguez (EU), solicitó ayer al alcalde del municipio, Jesús Villar (PSOE), la creación de una comisión informativa especial con el objetivo de aclarar una supuesta designación de un puesto «a dedo y por correo». Sindicatos y oposición municipal se han manifestado en tromba esta semana contra el procedimiento utilizado por la concejala de Cultura para cubrir temporalmente la plaza vacante de técnico de archivos. Un proceso que se ha paralizado debido a la polémica que ha levantado.

La edil insiste: «Se trata de un procedimiento que no requiere ningún proceso de convocatoria, concurso o selección alguna, sino que puede determinarse directamente por la Concejalía, tal y como se ha hecho en otros servicios y departamentos de este Ayuntamiento». La edil de Esquerra Unida declara que lo que se pretendía, ante la vacante de la Jefatura de Sección y la vacante del Especialista en Archivos y Bibliotecas, era «atribuir funciones temporalmente a un auxiliar de biblioteca para la organización de turnos, actividades y los contratos menores».

«Cubrir una plaza a dedo, como algunos se esmeran erróneamente en difundir, sería una ilegalidad. En absoluto es este el caso. Se trata, llanamente, de una adscripción temporal que, aún siendo legal, yo misma paralicé, para que no quedara ni una sola duda. No hay acto administrativo y, por tanto, no puede existir prevaricación, ni cohecho, ni malversación ni ningún posible delito relacionado con la gestión pública», concluye la concejal de Cultura y Memoria Histórica.

La oposición política del Ayuntamiento, que abordó el asunto en el Pleno del miércoles, pide también que haya una investigación para esclarecer lo ocurrido. En esos términos se han referido Ciudadanos y Compromís, mientras que el PP volvió a criticar la «falta de liderazgo» del alcalde. El primer edil, Jesús Villar, dejó claro el miércoles que no era partidario de crear dicha comisión, pero ayer fue la propia edil de su equipo de gobierno la que lo solicitó. Por ello, el PP considera que el primer edil socialista ha quedado «retratado». «No entendemos la postura del alcalde al no querer tomar la iniciativa en un tema tan grave», argumenta el portavoz del PP, Óscar Lillo.

El portavoz de Cs, Pachi Pascual, afirmó que «esperamos que esta comisión llegue hasta el fondo de este asunto que ha generado un gran malestar entre los trabajadores del Ayuntamiento; provoca además mucha incertidumbre e inseguridad entre los funcionarios, porque los ciudadanos se merecen que el bipartito actúe con transparencia y cumpliendo con los procedimientos legales, cubriendo las plazas con criterios de mérito, igualdad, capacidad y publicidad». Por último, el portavoz de Compromís, Ramón Leyda, recuerda que «para cubrir las bajas existen las bolsas de empleo para cumplir con las premisas de igualdad, mérito y capacidad en la administración».