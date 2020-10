El Campello ha disparado su gasto en productividades en los dos últimos años. Ha pasado de casi 600.000 euros en 2018 por el primer concepto a 927.000 euros en 2019, y este año va camino de igualar o superar esta cifra. En los primeros nueve meses se ha abonado a los funcionarios 710.000 euros, cuando según las previsiones del presupuesto de 2020 se reservaban 785.000 euros para todo el ejercicio. Así mismo, las gratificaciones extraordinarias (horas extra) superan ya las estimadas en las cuentas para 2020, con 155.000 euros hasta ahora, cuando para todo el año se habían fijado en 126.000 euros y en 2019 ya se abonaron 225.000 euros, según los datos aportados por EU.

Desde esta formación su edil Pedro Mario Pardo denuncia «el descontrol presupuestario relacionado al personal y consideramos el pago de estos sobresueldos como ilegales. La Ley es muy clara al respecto: las productividades deben ir destinadas a 'retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo'. En cambio en el Ayuntamiento estos abonos los otorga el alcalde de manera discrecional lo que genera una discriminación lógica y un mal estar en el resto de la plantilla. Es por eso que aunque se pague bajo el concepto de productividad no es cierto que lo sea, más bien es un sobresueldo otorgado dedo.La situación es insostenible».

El regidor destaca que «desde que en 2007 se duplicó el gasto en productividades hasta los 400.000 euros con los primeros sobresueldos, el problema ha ido agravándose año a año, hasta los 587.000 liquidados en 2018. Es decir durante 11 años las productividades se han incrementado en 187.000 euros. En cambio de 2018 a 2019, en un solo años, este importe se incrementó en 341.000 euros y en 2020 de seguir la misma progresión superaremos el millón de euros. Una vergüenza mientras tenemos unas plantillas con unas carencias evidentes: Las concejalías de Deportes, Cultura y Medio Ambiente no cuentan cada una de ellas con más de tres técnicos adscritos, y Contratación, Intervención y Servicios Sociales no superan la decena. Es evidente que si dilapidan el dinero del capítulo de personal de esta manera no solucionaremos nunca la acumulación de trabajo con la que se cuenta. Con lo que se paga de productividades podríamos contratar a 30 funcionarios sin plaza».

Y recuerda que el Síndic de Comptes ya alertó en 2017 de irregularidades en el pago de la productividad en El Campello, al no estar vinculada a una valoración objetiva.Situación «excepcional»

Por su parte desde el tripartito su edil de Personal, Lourdes Llopis (PP), explicó que este año ha sido un ejercicio «atípico y excepcional por la pandemia, que ha obligado a realizar servicios especiales en la Policía Local, Servicios Sociales y Servicios Públicos y mantenimiento», como tema de desinfección, lo que ha hecho que se haya aumentado el pago de productividades y horas extras, negando cualquier tipo de irregularidad.