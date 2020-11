El sistema de cita previa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a través de internet se ha colapsado apenas diez días después de ponerse en marcha. Es la denuncia que realiza el grupo municipal del Partido Popular que advierte que este sistema ha costado 15.000 euros y los vecinos se van a encontrar cuando intenten entrar que "diez días después ya se encuentra colapsado".

Los populares advierte de que el sistema de cita previa online que se ha instalado en la web municipal únicamente permite gestionar la solicitud del certificado digital, la presentación de instancias o para el padrón municipal,

“La verdad es que no es algo que lamentablemente nos sorprenda, porque a lo que realmente no se le da solución es al problema de fondo que es la falta de personal para realizar las gestiones, que el personal actual no puede abarcar” afirma el portavoz Popular, Óscar Lillo “la impresión es que al equipo de Gobierno (PSOE-IU), no le preocupa dar servicio a los vecinos. La persona que necesita realizar una gestión, por regla general la necesita con urgencia no dentro de quince días”

“Parece que lo único que han tratado de solucionar es la penosa imagen que daba el Ayuntamiento con los usuarios haciendo colas a lo largo de toda la plaza de la Comunidad Valenciana, pero no se ha solucionado lo realmente importante” continúa el portavoz Popular “ y las consecuencias directa de esta nefasta gestión municipal la sufren tanto el personal del Civic, como los auxiliares que atienden directamente a los vecinos, que son los que tienen que dar explicaciones a todos aquellos que siguen acercándose a las puertas del Ayuntamiento porque necesitan resolver sus tramitaciones” señala Lillo “si no se amplía el personal el problema persistirá, a pesar de la implicación y sacrificio personal que están realizando las trabajadoras de este departamento y los auxiliares municipales desde el inicio de la pandemia”.