«Sí a un albergue de animales en San Vicente, pero no cerca de las casas. No en Los Girasoles». Así resumen los vecinos de esta zona residencial del sur del municipio su rechazo a que el futuro albergue de animales en el municipio se instale allí. Para ello han iniciado una recogida de firmas. «Sin informar ni preguntar a los vecinos, nos ponen una perrera de 1.100 metros cuadrados de los cuales 470 son jaulas de perros, a menos de 100 metros de la plaza o centro de la urbanización, es zona urbana y es un barrio de San Vicente», explica José Antonio López, uno de los vecinos movilizados.

El presidente, José Antonio Llobregat explica que «nos hemos enterado que el Ayuntamiento pretende hacer en esta urbanización un albergue para animales en la calle Acacias 11 según anteproyecto y prácticamente el 100 % de vecinos no estamos de acuerdo que dicho albergue se ubique en esta urbanización. ¿Acaso no hay sitios mas alejados de viviendas como polígonos, naves, terrenos o campos para hacerlo? Y que no se moleste a los vecinos con posibles olores y ruidos como ladridos y otros. Estamos en contra de esta decisión del Ayuntamiento a la cual nos oponemos y trataremos de que no se lleve a cabo con los medios legales que podamos disponer», advierten.