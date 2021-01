El Ayuntamiento de El Campello acaba de hacer un llamamiento pidiendo a los vecinos que traten de no salir de casa, ante el alarmante aumento de casos de covid-19. "Con 692 casos activos de coronavirus al día de hoy, una tasa incidencia de 314 por cada 100.000 habitantes (muy por encima de los parámetros que las autoridades sanitarias entienden como “esperanzadores”), y el triste dato de 35 fallecimientos desde que se declaró la pandemia sanitaria del covid-19 en marzo de 2020, el Ayuntamiento de El Campello hace un llamamiento a la población para que redoble las precauciones, respete y haga respetar todas las normas de las que se informa a diario, y evite salir de casa si no es absolutamente necesario".

El alcalde Juanjo Berenguer enfatiza que los datos confirman una aceleración preocupante en los contagios. La proporción de personas que enferman está muy por encima de lo que el Ministerio de Sanidad considera normal, “y ello nos lleva a aconsejar a los campelleros que extremen la prudencia”, señala el primer edil.

"Mientras las distintas administraciones públicas competentes en la materia no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia o necesidad de decretar un nuevo confinamiento general, desde el Ayuntamiento de El Campello pedimos a los ciudadanos que se impongan un autoconfinamiento durante los periodos en que no tengan que trabajar o estudiar. Debemos ser muy prudentes y no pensar que como ya tenemos vacuna podemos relajarnos”, declara el primer edil.

No a las reuniones sociales y familiares

“Queda mucho tiempo para que nuestras vidas retomen la normalidad… Rechacemos reuniones sociales y familiares fuera del grupo de convivientes, intentemos salir lo menos posible de casa, y cuando no tengamos más remedio que hacerlo, seamos firmes en respetar el distanciamiento, utilizar siempre la mascarilla, hacer uso de los geles hidroalcohólicos y evitar espacios en los que suelen concentrarse grupos de personas”, concluye el primer edil.