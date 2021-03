El equipo de hockey femenino Patín Raspeig de San Vicente del Raspeig ha hecho historia este fin de semana. Se ha estrenado en la liga nacional donde luchan por mantenerse, tras disputar el primer partido contra el Alcorcón, en un partido arbitrado por Gema Bravo. El equipo sanvicentero juega en la liga OK Liga Plata femenina. Desde el club indican que se trata de una competición que ha sido muy demandada por los distintos clubes de hockey patines de España para que los equipos de chicas de todo el país puedan competir al más alto nivel. El Patín Raspeig de San Vicente del Raspeig, ha sido uno de los clubes que ha apostado por esta nueva categoría y ha logrado el objetivo que se había propuesto, formar parte de ella. "Una tarea nada fácil puesto que, si triunfar en los deportes minoritarios es complicado, en el caso de hockey patines femenino se tornaba algo más", añaden.

Para el club sanvicentero es todo un logro haber alcanzado la liga nacional. Cuentan que, hasta ahora, en la Comunidad Valenciana, las chicas solo podían competir hasta la categoría junior en equipos mixtos. Una vez sobrepasada esa franja de edad ya no podían seguir compitiendo porque no podían jugar en equipos mixtos. Para poder continuar en la categoría senior debían trasladarse a otra comunidad como Madrid, el norte o Cataluña donde sí hay ligas femeninas autonómicas. "Para abrir el abanico de posibilidades y fomentar la igualdad en el deporte, la Federación de patinaje de la Comunidad Valenciana y uno de los clubes pertenecientes a la misma, el CP Patín Raspeig, han trabajado durante años para formar la Ok Liga Plata femenina", destacan.

Y destacan que finalmente el esfuerzo y el trabajo se ha materializado y ya es una realidad. Y la Comunidad Valenciana está representada por primera vez por el CP Patín Raspeig. A ella se le suman seis equipos más: CP Las Rozas, Deportivo Liceo, UDC Rochapea, CP Alcorcón, Gatikako Iusturi y el HC Borbolla.

El equipo

El equipo sanvicentero está compuesto por Paula Montejano, Paula García, Claudia Landete, Camila Fernández y Leire Roche, canteranas formadas en el club desde pequeñas. Se les unen Paula y Marta Milán y Rosana Teruel desde Villena y Tania Blumhagen y Estela Chacón. “Afrontamos esta etapa como un aprendizaje en el que nuestras jugadoras van a poner todo en el asador y el club va a apoyarlas al máximo”, han explicado desde el club.

El debut de las sanvicenteras

El pabellón Ginés ha acogido este domingo el primer encuentro en la liga nacional de las sanvicenteras. El equipo local se ha enfrentado al Alcorcón, "un conjunto de jugadoras con mucha más experiencia en liga femenina como la OK Liga". Desde el club elogia a las jugadoras locales. “Nuestras chicas han plantado cara y han luchado hasta el último minuto el partido y aunque no ha podido ser hoy no era día de resultados sino de hacer historia en el hockey valenciano Femenino”.

Actualmente el Club Patín Raspeig tiene dos primeros equipos. Mientras el masculino lucha por el ascenso a OK Liga Plata, las féminas lucharan por la permanencia en la Ok Liga Plata Femenina.