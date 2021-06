El colegio Altamira de El Campello acoge la Re-trobada d’Escoles en Valencià y respalda al centro Mediterráneo

El colegio Rafael Altamira de El Campello acogió la tarde noche del martes una emotiva y restringida XXXII Re-Trobada d’Escoles en Valencià de l’Alacantí, de Infantil y Primaria, que el pasado ejercicio se suspendió a causa de la covid-19. Y manifestó su solidaridad, estima y apoyo incondicional al colegio público Mediterráneo de Alicante, que "está padeciendo una situación kafkiana por la utilización del valenciano, una de las lenguas oficiales de la Comunidad", explicaron desde el Trobades.

El encuentro organizado por la Cívica-Escola Valenciana y el decano de los colegios campelleros, bajo estrictas medidas de seguridad, contó con la colaboración la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento, y la participación de algunos delegados de los centros públicos de Agost, Alicante, Mutxamel, Sant Joan, San Vicente del Raspeig, La Torre de les Maçanes, Xixona y El Campello, destacando la presencia de Francisco Torres, vicerrector de la UA; Jaume Albero, alcalde de Sant Joan; Dèlia Amorós, del CEV; Ginés Pèrez de la AD. Por su parte Inmaculada Aracil, directora del Rafael Altamira, mostró su satisfacción y agradeció la elección del centro para tan destacado acontecimiento.

Al acto, amenizado por la Colla de Dolçainers ‘Larraix’, asistieron tan solo 40 personas que ocuparon parte del amplio patio central de la escuela, y arrancó una vez finalizada la jornada lectiva.

Debido a la situación sanitaria no se han podido desarrollar los característicos y multitudinarios talleres de manualidades, demostraciones deportivas, ni conciertos musicales. No obstante, los organizadores no han querido dejar pasar la oportunidad de celebrar este austero reencuentro, para destacar el esfuerzo de la comunidad educativa en estos dos cursos académicos tan duros y anormales.

Por tal motivo se tributó homenaje al sistema educativo, representado por los docentes recién jubilados: Llum Sabater y Josep A. Pujol, del ceip Rajoletes (Sant Joan); Maria Jesús Díaz, del ceip El Palmeral (Alicante); Miguel Andreu, del ceip Enric Valor (Alicante); y Maria Àngels Lucas, del ceip Rafael Altamira, por su aportación al fomento y promoción de la lengua y cultura valencianas, con especial mención a esta última, pionera y delegada perpetua de todos los eventos lúdico-culturales celebrados desde 1989.

La maestra campellera agradeció, en nombre propio y del resto de galardonados, la distinción otorgada y, en un emotivo y sentido parlamento, instó a los asistentes a no desfallecer en el empeño de legar a las futuras generaciones el milenario patrimonio cultural del País Valencià, ante la creciente discriminación que sufren los valenciano hablantes para hacer valer sus derechos, frente a la hegemonía del castellano, que ha desplazado y marginado a la lengua autóctona, ninguneada por la administración pública; residual en el interrelación social y comercial; e invisible en los medios de comunicación.