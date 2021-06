Un total de 70 plazas de turno libre. Son el total que acumula en estos momentos San Vicente del Raspeig y que están pendientes de convocar y que denuncia el grupo municipal Popular. Se corresponden a los años 2017 donde había 12 plazas; 2018 con 24 plazas; 2019 con otras 12 plazas; 2020 con 14 plazas; y finalmente este 2021 cuando se ofertaron 11 plazas. El portavoz Popular, Óscar Lillo alude a este problema “generado por el propio equipo de gobierno, que atribuye a la falta de personal todos los problemas que se generan en el Ayuntamiento, cuando son ellos los que están provocando esta falta de personal. Teniendo la solución en sus manos, que consiste en convocar unas plazas que están aprobadas y presupuestadas en cada ejercicio. Parece que si no lo hacen, no es porque no puedan, sino porque no quieren”.

La propuesta que realiza el Partido Popular es “que se haga un estudio pormenorizado de las necesidades de personal a corto y largo plazo, para poder tener una planificación que nos permita solucionar este problema ahora y para el futuro, no cubrir el expediente en el momento poniendo parches” señala el portavoz Popular “la realidad radica actualmente en el colapso de muchos departamentos. La solución más inmediata pasaría por convocar con la mayor urgencia posible las plazas aprobadas y presupuestadas, así como constituir bolsas de empleo propias en el Ayuntamiento de San Vicente". Para los Populares se podría haber llevado a cabo en el año transcurrido desde que se firmaran convenios para acceder a las bolsas de otras localidades, "además, teniendo en cuenta el escaso resultado obtenido, pues ni si siquiera por este medio se han cubierto las plazas a las que el alcalde se comprometió, faltando una vez más a su palabra”. Lillo declara que “este equipo de gobierno es experto en general problemas y no dar soluciones, cuya traducción final es la carencia la atención a problemas de nuestros vecinos o la caducidad de contratos de servicios, entre otros, siendo lo más apreciable a simple vista la imagen de degradación y dejadez general de San Vicente, que repercute en el atractivo para que nos consideren como referente tanto nuevo vecinos que quisieran ubicar su residencia en nuestra localidad, como inversores y empresas, que supondrían una fuente de generación de empleo”.

Seis concejales en RRHH

Los Populares recuerdan que el área de Recursos Humanos ha visto pasar a seis concejales desde 2015. Actualmente es el propio alcalde, Jesús Villar, quien ostenta el área. El PP advierte que con el inicio de la pandemia y tras la instalación de la sede electrónica se ha agravado y se ha hecho más visible el problema de la falta de personal para atención a los ciudadanos en el Civic, y en departamentos esenciales en estos momentos como el de Servicios Sociales. Y recriminan que "la única solución aportada por el alcalde, fue recurrir a bolsas de empleo de otras localidades, con las que prometió cubrir un determinado número de plazas que después tampoco se cumplió".