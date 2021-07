El éxito ha superado todas las expectativas. En apenas dos meses, se han agotado los 1.100 ejemplares del libro «El viaje de El Campello: 120 años de municipio, milenios de historia», encargado al investigador de historia Gerardo Muñoz Lorente y editado por el Ayuntamiento para conmemorar el tiempo transcurrido desde la independencia del pueblo de la capital alicantina, el 18 de abril de 1901.

Para que la publicación llegara con facilidad al mayor número posible de vecinos, se optó por distribuir la edición a través del diario INFORMACIÓN, que aunque inicialmente tenía previsto colocar 500 ejemplares en el mercado, al final dobló esa cifra para poder atender la demanda.

Documentos extraídos de varios archivos oficiales, referencias históricas, estadísticas, informes sectoriales, censos poblacionales, fotografías antiguas y actuales, noticias rescatadas de muy diversas hemerotecas, páginas sacadas de legajos centenarios y anécdotas de todo tipo, han servido al literato Gerardo Muñoz Lorente para dar forma a un libro de 320 páginas.

«El viaje de El Campello: 120 años de municipio, milenios de historia», supuso para Gerardo Muñoz «un nuevo reto», según ha señalado. Para dar forma al libro consultó durante meses miles de documentos en los archivos municipales de Alicante y El Campello, además de decenas de cabeceras periodísticas, libros de historia y publicaciones de todo tipo.

«Ha sido una responsabilidad y un placer realizar este trabajo, del que he aprendido mucho sobre El Campello, pueblo con mucha historia que antes me gustaba mucho, y del que ahora me he enamorado», asegura el autor.

Para el alcalde Juanjo Berenguer, con esta obra «el municipio aprueba una asignatura pendiente, cual era dar forma de libro a nuestra historia, más allá de los asentamientos prehistórico, íbero, romano o del medievo, de los que ya han dado buena cuenta los arqueólogos que tan a menudo nos visitan para explicarnos cómo y por qué muy diversas civilizaciones eligieron esta tierra para vivir».

Para El Campello era una laguna superada con este libro, que documenta página a página, década a década y año a año el desarrollo del vecindario desde que tomó forma de pequeña aldea de agricultores y pescadores hasta convertirse en lo que es hoy: un pueblo próspero y centro turístico de innegable valor.