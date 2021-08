La falta de catálogo municipal deja 30 bienes sin protección en El Campello

Una treintena de bienes sin protección debido al retraso del Ayuntamiento de El Campello en la aprobación de un nuevo catálogo. La Casa Nova, el alfar de La Illeta, el entorno subacuático de La Illeta, el cementerio viejo, norias, azudes de varios barrancos... así hasta 30 enclaves que carecen desde hace año y medio de protección alguna al haber acabado la suspensión de licencias aprobada en 2018 para poder subsanar esta situación, según denuncia EU.

El Catálogo de Protecciones de El Campello fue anulado por el Supremo en 2016, al formar parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 que tumbó el Alto Tribunal. Ante esta situación, el Consistorio impulsó la redacción de un nuevo documento, del que se obtuvo un borrador en 2018, año en el que se ordenó la suspensión de licencias para garantizar que estos bienes no sufrían daño alguno mientras se aprobaba el catálogo.

El pleno dio luz verde por unanimidad en marzo de 2018 a la suspensión de licencias urbanísticas en el ámbito del catálogo en elaboración. Este documento se basaba en el incluido en el PGOU de 2011, a instancias de la Conselleria de Cultura, que apremió a la Corporación a elaborar uno nuevo.

Y tres años y medio después, poco se ha avanzado en este tema. Aunque una parte de los bienes que se incluían en el catálogo constan en el inventario de la Conselleria de Cultura y están protegidos independientemente del catálogo, tal y como confirmaron a este medio desde la Generalitat, lo cierto es que hay otros bienes que no figuran. Durante dos años, entre marzo de 2018 y marzo de 2020, han estado bajo la protección de la suspensión de licencias, pero desde entonces carecen de cualquier salvaguarda.

Se trata de Bienes de Relevancia Local (BRL) como el alfar de La Illeta, entre el Club Náutico y La Illeta; el entorno subacuático de La Illeta, desde donde acaba la protección submarina de la goza este enclave como Bien de Interés Cultural hasta la Cova del Llop Marí; el entorno terrestre de la Illeta, aunque una parte está igualmente protegida por el BIC; el cementerio viejo de la calle Carreters; un horno del siglo VII antes de Cristo de Cabrafic; la Casa Nova junto a la antigua N-332, ejemplo de casa de labor tradicional; la Casa de Sarrió, también casa tradicional de la huerta; el aljibe de Verdú; un yacimiento de la Edad de Bronce de La Ballestera (la Generalitat solo recoge 3 de los 4 que existen); y la noria de la Cala dels Gitanos, también conocida como Cala Palmeretes.

Y también una veintena de bienes etnológicos como diversos azudes de los barrancos de l’Amerador y Cabrafic, un acueducto en Coca, las casas cuevas frente al Club Náutico, la Caseta de Xixí y otras ediciones agrícolas, los toros de Osborne, varios puentes, norias, hornos...

Cinco años después

Ante esta situación, Juanjo Galvañ, responsable de patrimonio cultural de EU El Campello, lamentó la «desidia» del actual ejecutivo, donde el alcalde Juanjo Berenguer (PP) tiene las competencias de Urbanismo y Patrimonio, y del anterior ejecutivo liderado por Compromís. Galvañ manifestó que «no entendemos que el Ayuntamiento, cinco años después de la anulación de este catálogo, no tenga un documento aprobado que garantice el futuro de nuestro patrimonio. En 2018 se aprobó la suspensión de licencias y el Ayuntamiento ha dejado que se levantara esta suspensión sin tener listas las protecciones. No solo eso, sino que ha pasado año y medio desde entonces y no hay nada de nada. Hemos preguntado sobre este tema en los plenos y el desinterés del Ayuntamiento por el patrimonio de los campelleros es total y absoluto. Además, se gastaron más de 4.000 euros en el borrador y después no se ha hecho nada más».

El Ayuntamiento informó en abril que el catálogo ya estaba en estudio en la Oficina de Planeamiento, que se habían celebrado varias reuniones técnicas al respecto y que había más pendientes, aunque esta semana el primer edil explicó que por el momento no se ha avanzado en este tema.