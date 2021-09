San Vicente prorroga la grúa in extremis al no optar nadie al concurso

El alcalde, Jesús Villar, lamenta lo sucedido y achaca esta situación a que el concurso para adjudicar la grúa municipal ha quedado desierto.

El último contrato data del año 2017 y ya venía precedido de polémica, puesto que de la misma forma que ahora, el servicio se estaba prestando más allá del tiempo estipulado en el contrato.

Y ello a pesar de que el Ayuntamiento cuenta desde hace pocos meses con un nuevo recurso que pretendía evitar que los contratos caducaran sin adjudicar.

En la oposición, tanto el grupo municipal de Ciudadanos como el grupo municipal del PP claman contra la caducidad de los contratos que se producen en el Ayuntamiento y la gestión de los que están a punto de hacerlo. Piden más responsabilidad al equipo de gobierno y que se controlen estas situaciones que, advierten, acaba repercutiendo en los ciudadanos.

Desde el grupo Popular indican la importancia que para un ayuntamiento tiene el servicio de la grúa y que debería estar integrado en el propio consistorio y no subcontratado. El portavoz del PP, Óscar Lillo, explica que su grupo ha recibido quejas de vecinos que han denunciado que en muchos casos no se podían realizar las podas de árboles en determinadas calles al haber vehículos que no podían ser retirados. «La excusa que ponían es que, como no había servicio de grúa, no se podían retirar los coches y la empresa de poda pasaba de largo», denuncia el portavoz del PP, Óscar Lillo.

El portavoz del PP recalca que el concurso para adjudicar el servicio ha quedado desierto al no presentarse ninguna empresa, ni siquiera la que realiza la actividad actualmente. Y por eso, tras finalizar la última prórroga del contrato, ha sido necesario ampliarla.

El alcalde, Jesús Villar, firmaba el levantamiento del reparo el pasado lunes para poder continuar con el servicio ya que cuenta con los informes desfavorables de Intervención y de Contratación. El servicio se prorroga seis meses más, hasta el 18 de marzo del 2022.

«Tienen que volver a sacar el pliego y presentarse empresas. Lo inquietante es que no se ha presentado ninguna, ni siquiera la que está desarrollando el servicio de grúa, lo cual ya es preocupante», advierte Lillo.

Para el representante del PP, esto es debido «a la nefasta y nula planificación y gestión del equipo de gobierno. Que no tienen ningún control de la situación en el Ayuntamiento, y hechos como este lo ponen de manifiesto».

No es la primera vez que Lillo denuncia la caducidad de contratos en el consistorio sanvicentero.

Lillo denuncia que en la misma circunstancia está el contrato privado de servicios bancarios, que es la tercera vez que se convoca porque no se ha adjudicado. Y apunta que en situación similar está el de alumbrado público de los polígonos industriales que es la segunda vez que se lleva a cabo.

«El equipo de gobierno no tiene visión de futuro ni de ciudad, es todo una visión cortoplacista del día a día, de la foto fácil», señala.

La concejal de Ciudadanos, Mariela Torregrosa, lamenta que el servicio caducado de grúa municipal «se presta actualmente a requerimiento, es decir, San Vicente no tiene una grúa municipal permanente». Torregrosa ha indicado que el municipio ha pasado de tener dos grúas municipales disponibles 24 horas al día y 365 días al año a tener que llamar a una grúa y esperar a que venga de donde esté. «Evidentemente, esto es un perjuicio para los vecinos de San Vicente que, por ejemplo, no pueden contar con que retiren rápidamente un vehículo que esté aparcado en su vado», ha añadido Torregrosa.

Contrato de la basura

La edil de Ciudadanos ha recordado que éste es uno más de los muchos contratos que le han caducado al equipo de gobierno, de entre los que destaca el de recogida de residuos y limpieza viaria, que ya tuvo que ser prorrogado forzosamente durante un año, en junio de este año se volvió a prorrogar 5 meses y está prevista una nueva prórroga del al menos un año más. «Lamentamos que esta mala gestión y falta de coherencia en la toma de decisiones suponga un perjuicio para los ciudadanos, ya que este nuevo retraso supondrá que todas las mejoras que han considerado que eran necesarias para el servicio de limpieza viaria y recogida de basura no se podrán llevar a cabo hasta finales del próximo año 2022, y mientras las calles de San Vicente seguirán estando igual de sucias que ahora».

Al próximo pleno se lleva un reajuste del gasto previsto para este año del contrato de la basura. Y ello porque no se va a poder adjudicar en breve puesto que tres empresas han presentado recursos, lo que ha paralizado el proceso. Lo que significa que ahora mismo se encuentra paralizado.