Sant Joan inicia las obras de mejora del mercado municipal

Sant Joan d'Alacant ha iniciado las obras en el entorno del edificio del mercado municipal. La actuación tiene una duración de algomás de dos semanas y su objetivo es mejorar el entorno dedicado a la venta de productos frescos y de cercanía. Las obras se han planificado con la intención de que la actividad del mercadillo y la del mercado municipal no sufran parón alguno y pueda desarrollarse con total normalidad.

Esta actuación se enmarca en la subvención solicitada por el consistorio dentro del Plan Provincial +CERCA 2020. La empresa adjudicataria es Tecnología de Obras del Sureste SL por un total de 32.000 euros.

Las actuaciones consisten en la instalación de 21 lavamanos de acero inoxidable con grifo, el tendido de tubería para el servicio de saneamiento, el relleno de las zanjas, el fresado de las mismas y el extendido de una capa asfáltica que cubrirá las zanjas abiertas, así como los hundimientos del asfalto existente en los accesos al recinto.

El concejal de Fomento Económico, Comercio y Mercados, el socialista Manel Giner, explica que “se ha pretendido con esta actuación continuar con el conjunto de intervenciones de mantenimiento y mejora de nuestro mercado municipal que venimos desarrollando y al que en breve sucederán intervenciones en el edificio que están siendo objeto de consultas con los comerciantes.

Prevista con cargo a otras subvenciones está el pintado del edificio y modificación de la rotulación, la instalación de un sistema de cestas que mejoren la experiencia de compra, así como la instalación del aire acondicionado en el edificio. Un proyecto para el que la concejalía incluyó 200.000 euros a finales del año pasado con cargo al presupuesto del 2021. Giner confía que vea la luz "en breve, dado lo necesario del proyecto. Se trata de una infraestructura básica de nuestro municipio que necesita de toda nuestra atención".

El responsable de Comercio y Mercados apunta que todas las intervenciones incluyen una nueva forma de trabajo que considera la más adecuada para estas actuaciones. "Pretendo poder contribuir a actualizar el mercado municipal de Sant Joan no solo en sus infraestructuras e imagen sino también en su funcionamiento en lo que queda de legislatura, para lo que el trabajo conjunto con los comerciantes es imprescindible”.

Aparcamiento

Durante la ejecución de las obras la entrada se realizará exclusivamente por la calle del Mercado y la salida por la calle de La Ordana y habrá zonas en las que no se pueda aparcar durante algunos días.

En la Fase 1, que arrancó el 20 de septiembre y acaba hoy 24, no estará habilitado para aparcar el lateral derecho del Mercado. En la Fase 2, del 27 de septiembre al 01 de octubre, no estará habilitado para aparcar el lateral izquierdo del mercado; y en la Fase 3, entre el 4 y 5 octubre, no estará habilitado para aparcar el lateral derecho del mercado y entre el 6 y 7 octubre no estará habilitado para aparcar el lateral izquierdo del mercado.

Objetivo de mejora

El concejal añade que uno de los objetivos que la concejalía de Comercio y Mercado se marcó para esta legislatura ha sido la mejora y acondicionamiento del mercado municipal y su entorno. Enumera que comenzó con la finalización de la automatización de las puertas y la instalación de un generador de auxilio entre otras y que "proseguirá con una serie de proyectos que se pretende acometer con la participación de los propios comerciantes con los que la concejalía ha abierto un canal de whatsapp permanente integrado por el propio concejal, las técnicas de la Agencia de Desarrollo Local #IDEAS y una representación de los propios comerciantes del mercado, similar al existente con la Asociación de Comerciantes".